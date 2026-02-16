"Президента США критикують за спроби зупинити війну": Рубіо різко висловився про Україну

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що спроби американського президента сприяти мирному врегулюванню війни в Україні викликають критику з боку частини міжнародної спільноти. За його словами, це унікальна ситуація, адже зазвичай ініціативи щодо припинення воєн отримують підтримку.

Про це він заявив під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Як Рубіо висловився про спроби Трампа закінчити війну в Україні?

Держсекретар США заявив, що спроби президента США долучитися до процесу мирного врегулювання війни в Україні зустрічають несподівану критику з боку частини міжнародної спільноти. За його словами, у світовій політиці зазвичай ініціативи лідерів, спрямовані на припинення воєн та встановлення миру, сприймаються позитивно.

Рубіо зазначив, що за його досвідом у геополітиці спроби президентів займатися миротворчою діяльністю та припиняти війни зазвичай отримують схвальну реакцію. Водночас цього разу, з причин, які йому самому до кінця не зрозумілі, ініціативи щодо зупинення війни викликають критику.

Він додав, що це одна з небагатьох війн, коли частина міжнародної спільноти не підтримує зусилля щодо її завершення, а навпаки – засуджує їх.

Зазвичай, коли ти намагаєшся закінчити війну, міжнародна спільнота аплодує. Це одна з небагатьох воєн, які я бачив, де тебе критикують за те, що ти хочеш допомогти її завершити,

– підсумував Рубіо.

Що раніше говорив Держсекретар про війну Росії з Україною?