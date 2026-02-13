"Є шанс його побачити": Рубіо анонсував зустріч із Зеленським
- Марко Рубіо припустив, що зустрінеться з Володимиром Зеленським на Мюнхенській безпековій конференції.
- Рубіо висловив занепокоєння російськими обстрілами в умовах холодної погоди.
Марко Рубіо припустив, що скоро матиме зустріч із Володимиром Зеленським. Це може статися в рамках Мюнхенської безпекової конференції.
Конференція цьогоріч триватиме з 13 по 15 лютого. Марко Рубіо вважає, що там зможе побачити українського президента. Про це він сказав журналістам перед від'їздом до Мюнхена, пише France24.
Що відомо про можливу зустріч Зеленського і Рубіо?
Державний секретар США уточнив, що він не впевнений на 100 відсотків, що зустріч відбудеться, але сподівається на неї.
Також Рубіо прокоментував російські обстріли в умовах холодної погоди.
Це жахливо. Саме тому ми хочемо, щоб війна закінчилася. Люди страждають. Це найхолодніша пора року. Страждання, які неможливо уявити. У цьому й полягає проблема війни,
– заявив політик.
Він додав, що саме задля того, аби українці припинили страждати, адміністрація США понад рік наполегливо працює, щоб спробувати покласти край цій війні.
Зауважимо, що цьогоріч саме Марко Рубіо очолює велику делегацію США на щорічному форумі безпеки в баварській столиці. У 2025 році на чолі американців був віцепрем'єр Джей Ді Венс. Втім, цього разу його в Мюнхені не буде. Усе через його провокаційний виступ минулого року.
Під час своєї торішньої промови Венс заявив, що найбільша загроза для Європи, на його думку, походить не ззовні, а зсередини. Саме ця заява найбільше обурила провідних політиків. Замість того щоб говорити про реальну загрозу з боку Росії, він застеріг європейських союзників, що у їхніх країнах нібито опинилася під загрозою свобода слова.
На якому етапі перебувають мирні переговори щодо України?
Видання The Atlantic пише про те, що Дональд Трамп може оголосити про вихід з мирних переговорів щодо України вже найближчими тижнями. Політик прагне зосередитися на передвиборчій кампанії і вважає дипломатичний процес політично програшним.
Раніше Financial Times повідомляли, що адміністрація Трампа тисне на Зеленського. Там хочуть, аби вибори в Україні та референдум щодо мирної угоди відбулися до початку літа. Називають навіть точний дедлайн для голосувань – до 15 травня. Якщо Київ цього не зробить, то, мовляв, залишиться без гарантій безпеки від США.
Володимир Зеленський спростував інформацію Financial Times про плани оголосити вибори та референдум 24 лютого. Президент наголосив, що Україна готова до виборів за умови припинення вогню та надання гарантій безпеки. Крім того, США не пов'язують вибори з гарантіями безпеки.