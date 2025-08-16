Під час пресконференції 15 липня на Алясці російський диктатор Володимир Путін запросив Дональда Трампа до Москви. Президент США схвально прийняв прозпозицію щодо зустрічі в Росії.

Про це Путін сказав наприкінці своєї промови за результатами зустрічі на Алясці, передає 24 Канал.

Що запропонував Путін Трампу?

Володимир Путін припустив, що його наступна зустріч з Дональдом Трампом може відбутися в Москві. Це прозвучало як запрошення, на яке американський лідер відреагував. За словами Трампа, пропозиція – цікава, тож це "цілком можливо".

Своєю чергою американський лідер наприкінці промови подякував Путіну, звернувшись до нього на ім'я. Трамп припустив, що "дуже скоро" вони знову побачаться.

Путін фактично запросив Трампа в Москву: дивіться відео

Зазначимо, що обидві сторони вважають, що саміт на Алясці був конструктивним, хоча переговори Трампа і Путіна й не принесли жодної конкретної домовленості.

Загалом на пресконференції президенти не відповідали на питання, адже вони відмовилися давати коментарі журналістам. Лідери США та Росії виступили з промовами, в яких звучали подяки за проведену зустріч.

Про що йшлося на перемовинах журналісти так і не дізналися. Але Дональд Трамп обіцяє розповісти про результати лідерам країн ЄС та Володимира Зеленського.

"Я подзвоню в НАТО, я наберу тих, кого я вважаю за відповідне, але перш за все я наберу президента Зеленського і розповім про сьогоднішню зустріч,

– зазначив Трамп.

Він також звернувся до Путіна із пропозицією незабаром зустрітися.

До слова, російський диктатор після зустрічі з Трампом фактично вийшов з ізоляції. Уперше за час повномасштабної війни Путін провів зустріч з американським лідером, де, ймовірно, обговорювалися питання територій, припинення вогню та гарантій безпеки для України.

Нагадаємо, Володимир Путін поділився першими враженнями від зустрічі з Дональдом Трампом. Він зазначив, що першими словами, адресованими лідеру США було: "Добрий день, дорогий сусіде. Дуже приємно бачити вас у доброму здоров'ї та живим". Диктатор також підкреслив близькість Росії та США через історичні зв'язки та географічне положення.