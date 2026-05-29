Дрон Росії атакував Румунію: чому не спрацювала ППО Альянсу і які наслідки будуть для Кремля

Російський дрон у ніч проти 29 травня влучив у багатоповерхівку у Румунії. Внаслідок удару постраждало дві людини, зокрема 14 річна дівчина, а з будинку евакуювали близько 70 людей.

НАТО традиційно висловлює "занепокоєння" у відповідь на пряму агресію Кремля. Спеціально для 24 Каналу експерти розібрали, чому Румунія не збила безпілотник Росії та що повинен робити Альянс, аби недопустити таких інцидентів у майбутньому.

Чому Румунія не збила російський дрон?

Ексспівробітник СБУ Іван Ступак зазначив, що якщо в повітряному просторі з'являється ворожа ціль, то її потрібно знищувати. Проте Румунія цього не зробила.

Раніше російські дрони вже залітали на території Польщі та Румунії, тому, ймовірно, місцева влада цієї ночі так само розраховувала, що дрон покружляє і повернеться потім туди, де має впасти, тобто на територію Одеської області.

У найгіршому варіанті, на який розраховували у Румунії, це те, що дрон може впасти десь в безлюдній місцевості, що не спричинить людських жертв.

Цього разу стався варіант, на який протягом останніх чотирьох років ніхто не розраховував, що дрон може влетіти в цивільний багатоповерховий будинок і спричинити пошкодження. Це дійсно підняло хвилю обурення, мовляв, як так,

– зауважив Ступак.

Він припустив, що спільне командування НАТО чинить величезний тиск на Румунію, як і на Польщу, аби вони не збивали російські цілі в повітряному просторі Альянсу, бо це може спричинити ескалацію або посіяти паніку. Це потрібно європейським урядам, тому вони розраховували, мовляв, політають дрони і повернуться туди, звідки залетіли.

Зверніть увагу! Після інциденту в Міністерстві оборони Румунії заявили, що у військових було недостатньо часу, аби перехопити та знищити безпілотник. У відомстві також наголосили, що армія діяла в умовах низки обмежень. Окремо там зауважили, що румунські системи ППО були створені ще до 2023 року – до того, як дрони почали масово застосовуватися у сучасній війні.

Чому НАТО ігнорує агресію Росії на своїй території?

Генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт, засновник фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко сказав, що НАТО замало подій, які відбулися 10 вересня 2025 року, коли російські дрони залетіли вглиб території Польщі.

Що б не заявляли в Європі, але Путін розуміє тільки силу. Нічого не зміниться, поки світ не проявить силу. Румунія повинна вже зараз протидіяти Росії, адже надалі ситуація лише загострюватиметься,

– зазначив Романенко.

За його словами, головна причина, чому країни НАТО не протидіють російській агресії, – брак політичної волі. Європейцям потрібно спільно з Україною організовувати протиповітряну оборону.

До теми! Речниця НАТО Еллісон Гарт засудила безвідповідальні дії Росії. За її словами, Альянс продовжуватиме зміцнювати свою оборону.

Що може убезпечити небо Європи від російських дронів?

Політолог Володимир Фесенко наголосив, що зараз замало слів. Росія хоче ескалювати війну. Тому Захід повинен посилити тиск на країну-агресора, щоб у Кремлі зрозуміли, що вони цю війну не виграють.

Президент Чехії, генерал Петр Павел минулого тижня виступав на безпековій конференції в Празі і зробив дуже жорстку заяву. Він сказав, що НАТО має демонструвати зуби й силу. Одна з його пропозицій в контексті того, що сталося в Румунії – обов'язково треба збивати будь-які безпілотники і навіть пілотовані російські літаки, якщо вони опиняються в повітряному просторі країн НАТО і Європейського Союзу.

Важливо! Дмитро Медведєв різко відреагував на інцидент із падінням російського безпілотника в Румунії. Він заявив, що країнам Європейського Союзу "не варто коментувати" цю ситуацію, паралельно звинувативши європейські держави у нібито причетності до війни проти Росії.

Поляки минулого року почали збивати російські дрони, які залітали в глибину території Польщі. Починають готуватися до таких дій в країнах Балтії. Зараз виклик для Румунії, де, до речі, розташована потужна американська база.

Потрібно максимально збільшити допомогу Україні. Наприклад, як зараз зробила Швеція. Найбільша європейська країна, але попри це, виділити Києву серйозний пакет допомоги, до якого увійшли багатоцільові винищувачі Gripen.

Якби більшість партнерів допомогали Україні у таких обсягах, то шансів на перемогу було б значно більше. Однак не треба забувати про тиск на Росію: потрібно збільшувати і санкційний, і економічний, політичний тиск. Усе це разом призводитиме до накопичення внутрішніх проблем у Росії,

– мовив Фесенко.

Коли у Росії буде менше спроможності продовжувати війну, тоді, на думку політолога, росіяни будуть змушені сісти за стіл переговорів.

