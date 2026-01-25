Масштабна чистка в армії Китаю: Сі Цзіньпін прибрав свого найвпливовішого генерала, – WSJ
- Президент Китаю Сі Цзіньпін розпочав розслідування проти генерала Чжан Юся, старшого з двох заступників голови Центральної військової комісії, через серйозні порушення партійної дисципліни.
- Це розслідування є частиною масштабної чистки збройних сил Китаю, спрямованої на усунення корупції й нелояльності серед військових офіцерів, що може вплинути на здатність Китаю протистояти Заходу.
Президент Китаю Сі Цзіньпін розпочав розслідування щодо свого найстаршого генерала, позбавивши свого давнього союзника військових повноважень та посиливши боротьбу з військовою корупцією та нелояльністю.
Це стало найбільшою реорганізацією збройних сил Китаю за останні десятиліття. Про це повідомляє The Wall Street Journal.
Про яку чистку у Китаї йдеться?
Згідно з оприлюдненою інформацією, під слідством опинився генерал Чжан Юся, старший із двох заступників голови Центральної військової комісії Комуністичної партії Китаю, а також фактичний генерал номер один у країні.
За даними видання, розслідування стосується серйозних порушень партійної дисципліни й державних законів. Аналогічні порушення інкримінують начальнику Об’єднаного штабу збройних сил Китаю, генерала Лю Чженьлі.
Він відповідальний за планування бойових дій і військові операції. Чжан і Лю були ключовими фігурами у програмі модернізації китайських збройних сил та належали до небагатьох генералів із реальним бойовим досвідом.
The Wall Street Journal пише, що їхнє усунення з вищезгаданих посад показує масштаб прагнень китайського лідера Сі Цзіньпіна очистити армію від офіцерів, яких вважають корумпованими або політично ненадійними.
Десятки високопоставлених військових і керівників оборонної промисловості були усунуті протягом останніх років, що ставить під сумнів здатність Китаю реалізувати створення ЗС, які могли б протистояти Заходу на рівних.
Зазначається, що в офіційній газеті Народно-визвольної армії Китаю Чжана та Лю різко розкритикували, звинувативши їх у підриві авторитету Сі Цзіньпіна та ослабленні партійного контролю Компартії над військом.
Їхні неправомірні дії мали надзвичайно негативний вплив на партію, націю та збройні сили,
– наголосили у виданні.
До чого готується Китай?
Nikkei Asia повідомляло, що викрадення Ніколаса Мадуро з Венесуели американськими військами стала для Пекіну джерелом натхнення. Зокрема, Китай уже почав відпрацьовувати подібні сценарії щодо Тайваню.
Згодом Китай вперше направив військовий безпілотник у повітряний простір Тайваню. Bloomberg, писало, що це може підкреслювати зусилля Пекіна щодо перевірки обороноздатності цієї острівної держави.