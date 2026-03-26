Поки Україна б'є по військових цілях Росії, полковник КДБ Путін атакує церкви, – МЗС Польщі

Очільник польського МЗС Радослав Сікорський підкреслив критичну відмінність між військовими операціями України та Росії. Поки Київ атакує військові об'єкти агресора, Росія б'є по цивільній інфраструктурі.

Під прицілом окупантів опиняються, зокрема, церкви. Відповідну заяву Сікорський зробив під час пресконференції у Варшаві, передає Укрінформ.

Як Сікорський висловився про удари України та Росії?

Міністр закордонних справ Польщі підкреслив, що українські військові завдають ударів по військових цілях противника. Йдеться, зокрема, про портову інфраструктуру, що використовується для перевалки нафти, яка фінансує "путінську військову машину".

При цьому країна-агресорка атакує українські церкви. До речі, в Україні досі функціонує 7826 церков УПЦ МП.

Сподіваюся, це дасть поживу для роздумів усім тим релігійним чи псевдорелігійним фанатикам, які бачать в Росії оплот християнства. Ось таке "християнство" практикує полковник КДБ Володимир Путін, відправляючи дрони на церкви,

– наголосив Сікорський.

Він також висловив надію, що цей факт протверезить тих мешканців Польщі, які "намагаються цькувати жертв війни". Зауважимо, що 24 березня на атаку по Львову відреагував Володимир Зеленський. Президент підкреслив, що удари по церкві іранськими дронами "Шахед" – "це абсолютне збочення, і тільки таким, як Путін, може це подобатися".

