Под прицелом оккупантов оказываются, в частности, церкви. Соответствующее заявление Сикорский сделал во время пресс-конференции в Варшаве, передает Укринформ.

Как Сикорский высказался об ударах Украины и России?

Министр иностранных дел Польши подчеркнул, что украинские военные наносят удары по военным целям противника. Речь идет, в частности, о портовой инфраструктуре, используемой для перевалки нефти, которая финансирует "путинскую военную машину".

При этом страна-агрессор атакует украинские церкви. Кстати, в Украине до сих пор функционирует 7826 церквей УПЦ МП.

Надеюсь, это даст пищу для размышлений всем тем религиозным или псевдорелигиозным фанатикам, которые видят в России оплот христианства. Вот такое "христианство" практикует полковник КГБ Владимир Путин, отправляя дроны на церкви,

– подчеркнул Сикорский.

Он также выразил надежду, что этот факт отрезвит тех жителей Польши, которые "пытаются травить жертв войны". Заметим, что 24 марта на атаку по Львову отреагировал Владимир Зеленский. Президент подчеркнул, что удары по церкви иранскими дронами "Шахед" – "это абсолютное извращение, и только таким, как Путин, может это нравиться".

