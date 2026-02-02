На тлі скандалу з Епштейном: сина кронпринцеси Норвегії затримали за новими звинуваченнями
- Сина кронпринцеси Норвегії Маріуса Борга Хойбі заарештували за новими обвинуваченнями, включаючи напад та погрози з ножем.
- Процес за обвинуваченнями у зґвалтуванні та інших правопорушеннях проти Хойбі розпочнеться 3 лютого і триватиме сім тижнів.
Сина кронпринцеси Норвегії Маріуса Борга Хойбі заарештували за новими обвинуваченнями. Це сталося лише за кілька днів до початку судового розгляду раніше порушеної проти нього справи про зґвалтування.
Про це йдеться у матеріалі The Guardian.
Що відбувається в королівській родині?
Поліція Осло повідомила, що Хойбі затримали ввечері в неділю, 1 лютого, за підозрою в нападі, погрозах із ножем та порушенні заборонного припису.
Затримання відбулося незадовго до того, як 29-річний Хойбі має постати перед судом за обвинуваченнями у 38 правопорушеннях, серед яких чотири звинувачення у зґвалтуванні, домашнє насильство та незаконна зйомка кількох жінок без їхнього відома чи згоди.
Очікується, що процес розпочнеться у вівторок, 3 лютого, і триватиме сім тижнів. Тим часом сам Хойбі заперечує найсерйозніші обвинувачення, зокрема в сексуальному насильстві.
Поліцейський округ Осло може підтвердити, що Маріуса Борга Хойбі було заарештовано поліцією в неділю ввечері за звинуваченням у нападі, погрозах ножем та порушенні заборонного судового наказу,
– сказав поліцейський прокурор округу Осло Андреас Крушевський.
Варто зазначити, що затримання Хойбі відбулося в період серйозної напруги навколо норвезької королівської родини.
Цими вихідними кронпринцеса Метте-Маріт була змушена відреагувати на оприлюднені дані про її зв'язки з Джеффрі Епштейном – її ім’я майже тисячу разів згадувалося в нещодавно опублікованих файлах.
У заяві Метте-Маріт сказала, що ці матеріали "свідчать про погану оцінку", і додала: "Я глибоко шкодую про будь-які контакти з Епштейном. Це просто соромно".
Важливо! Згадка в документах сама по собі не означає вчинення правопорушень.
Про які файли Епштейна йдеться?
30 січня 2026 року у відкритий доступ потрапили понад 3 мільйони сторінок матеріалів, включно з тисячами відео та сотнями тисяч зображень, пов'язаних зі справою фінансиста Джеффрі Епштейна, якого звинувачують у сексуальній експлуатації та торгівлі людьми.
У документах згадується і Дональд Трамп. Так один з матеріалів свідчить, що дівчат привозили до маєтку Трампа Мар-а-Лаго, де відбувалися так звані "вечірки календарних дівчат". У них забирали речі, які потім продавалися на аукціоні.
У нових файлах справи Джеффрі Епштейна з'явилось і фото принца Ендрю, на якому він стоїть на колінах біля жінки.