Розбиті ТЕЦ, мороз та відсутність світла: в CNN розповіли, як Київ переживає зиму

Сотні тисяч мирних жителів України вже кілька днів стикаються з холодом та мінімальною кількістю електроенергії. Через російські атаки по енергетиці, мешканці столиці отримують світло лише на півтори – дві години на добу.

У Києві температура опустилася нижче нуля, а холодний вітер очікується протягом наступних чотирьох днів. Про це повідомили в CNN.

Дивіться також Понад тисяча будинків без опалення: де найскладніша ситуація в Україні

Як Київ страждає через постійний російський терор?

Через російські атаки по енергетиці, в Києві відкрилися пункти для обігріву, що працюють від генераторів. Деякі з них дозволяють людям залишатися на ніч.

Ми повинні пережити наступні кілька днів, які будуть дуже важкими для Києва. У столиці знову прогнозують сильні морози, особливо вночі,

– заявив мер Києва Віталій Кличко.

Один з мешканців столиці розповів, що температура в його квартирі впала до трьох градусів. За його словами, близько половини людей вже переїхали з будинку.

У виданні зазначили, що бізнес також дуже страждає. Мережа салонів краси Backstage інвестувала 400 000 доларів у резервні системи, включаючи генератори, паливо та акумулятори, а пізніше, російський дрон влучив в один із салонів. Це пошкодило труби та призвело до затоплення приміщення.

Володимир Зеленський 8 лютого заявив, що росіяни завдають ударів по енергетичних об’єктах майже щодня. Цього тижня Росія вже запустила по Україні понад 2000 ударних БпЛА, 1200 керованих авіабомб та 116 ракет.

Як Україна продовжує ліквідовувати наслідки російських атак?

Укренерго 8 лютого заявило, що сильний дефіцит електроенергії та пошкодження мереж поки не дозволяють скасувати аварійні відключення, але ремонтні роботи допомогли зменшити перебої зі світлом у деяких областях.

Також пошкодження підстанцій спричинило зниження виробництва на атомних електростанціях. Це призвело до серйозних втрат електроенергії.

Останні російські атаки відбулися одразу після нетривалого припинення ударів по енергетиці. Цю паузу Росія та Україна узгодили разом із США.

Що відомо про ситуацію з енергетикою в Україні?