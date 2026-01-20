У Зеленського є карти: успіхи України позбавили Росію Куп'янська, який міг бути її козирем, – WP

Успіх української армії на полі бою позбавляє Росії ключового міста "як розмінної монети". Йдеться про Куп'янськ – ключовий залізничний вузол, розташований на важливому маршруті логістичного постачання.

Поки російські солдати намагаються проникнути до міста через газопровід, ЗСУ постійно чатують на них та ліквідовують. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на WP.

Дивіться також Росіяни замерзають на смерть у бліндажах: військові шокували реаліями фронту в люті морози

Яка ситуація у Куп'янську зараз?

Сильний снігопад в Україні створив складні умови на лінії фронту.

На Харківщині російські війська одягають білий камуфляж, щоб спробувати злитися зі снігом. Вони також шукають тепла та укриття, що видає їхні позиції, як це сталося з одним з окупантів, якого видав клуб диму. Він зайшов до покинутого будинку, розпалив вогонь, потрапив у поле зору українського дрона та загинув.

Інших солдатів з його групи вбили за кілька годин до того, коли ті виповзали з несправного газопроводу в Куп'янську, шукаючи шлях до центру міста, яке Росія хибно стверджує, що контролює.

Це інтенсивне переслідування окремих російських солдатів, які намагаються проникнути до Куп'янська, було ключовим у стратегії України щодо зміцнення контролю над більшою частиною міста в останні місяці — вражаючий поворот після того, як минулого літа здавалося, що воно готове до падіння,

– зазначає видання.

На жаль, Україна також там зазнала значних втрат і стикається з погіршенням бойових умов за мінусової температури та снігу.

Які воєнні цілі Путіна?

В останні місяці Москва показала, що готова витратити величезні людські ресурси та обладнання, щоб спробувати захопити Куп'янськ повторно. Це свідчить про те, що воєнні цілі Путіна продовжують виходити далеко за межі Донбасу.

Як пише WP, Росія також могла спробувати використати місто "як розмінну монету", щоб змусити Київ торгувати українською територією в інших місцях.

Полковник Максим Голубок, начальник штабу 2 корпусу Національної гвардії, до складу якого входить бригада "Хартія", зауважив, що успіх України в Куп'янську дає Зеленському карти у переговорах.

Що відбувалося раніше у Куп'янську?

Росія спочатку захопила Куп'янськ у 2022 році, але втратила контроль над містом під час наступу ЗСУ пізніше того ж року.

Відтоді вона ніколи не відмовлялася від його повернення і активізувала свої зусилля у 2025 році, коли українська оборона ослабла і розпочалися мирні переговори.

Тоді Україна зосередилася на інтенсивних боях в інших місцях, зокрема на Донеччині. А Росія тим часом виявила слабкі місця в обороні Куп'янська.

Раптовий наступ застав українські війська зненацька, і фронт мало не розвалився. Українські командири підняли термінову тривогу, попередивши високопосадовців, що місто буде оточене та впаде, якщо негайно не надіслати туди кваліфіковане підкріплення.

Якби Куп'янськ Україна втратила б, то це перекрило б ключові логістичні маршрути.

"Цей контрнаступ на північному сході, який триває, є одним з небагатьох конкретних успіхів Києва на полі бою за минулий рік і доводить, що українські війська, будучи належним чином озброєними та організованими, все ще можуть відкинути російські сили", – пишуть у виданні.

Скільки треба часу, аби зачистити Куп'янськ?

Командири українських бригад та батальйонів, які воюють за Куп'янськ, заявили, що зараз вони беруть участь у місіях "пошуку та знищення", щоб ліквідувати менше 100 російських піхотинців, які все ще розкидані по центру міста, а також зупинити потік новоприбулих зі східного боку річки Оскіл.

Це як бити крота. Ми тримаємо молоток, а ці кроти постійно з'являються,

– зазначив Максим Голубок.

За нинішніми темпами повне очищення міста може зайняти ще 6 місяців. Окупанти можуть ховатися під сходами або в інших невеликих щілинах, а потім відкривати вогонь по українських військах, дестабілізуючи район, який вони вважали чистим.

"Куп'янськ – велике місто. Навіть 100 людей у ​​підвалах можна шукати місяцями", – зазначив командир підрозділу дронів у бригаді "Ахіллес".

Тим не менш, він вважає, що запобігання переміщенню важкого обладнання Росією в Куп'янськ та обмеження наявних військ приблизно одним квадратним кілометром у межах міста "очевидно є великою та помітною перемогою".

"На жаль, їх не більше", – водночас вважає він.

Куп'янськ: останні новини