Щось дуже хотіли приховати: експерт зауважив дивні деталі у спробах танкерів РФ втекти від США

Захоплення танкерів тіньового флоту завдає удару не лише по Росії, але й по Ірану та Північній Кореї. Підозрілий танкер намагався втекти до Мурманська, уникаючи огляду берегової охорони.

Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI", пояснив 24 Каналу, що супроводження судна російськими бойовими кораблями та атомними підводними човнами свідчить про надзвичайну важливість вантажу, який екіпаж намагався приховати від американців.

Чи захищають російські прапори танкери від арешту США?

Тіньовий флот – не "путінський винахід". Цю модель відпрацювали іранці, і вона еволюціонувала, перетворившись на злагоджену машину з іржавих шестерень, до якої підключені Північна Корея та інші гравці,

– зазначив Лакійчук.

Більшість танкерів біля Венесуели пов’язані зі схемами перевезення підсанкційної іранської та російської нафти, включно зі змішуванням російської сировини з венесуельською.

Коли США почали арештовувати підсанкційні танкери, ті не ходили під російським прапором. Зараз масово підіймають російські прапори й навіть малюють на борту, сподіваючись на захист.

"З танкером Marinera (Bella) I – це, звісно, певний виняток, я не знаю, що там було. Але будь-яке судно в морі під будь-яким прапором, якщо воно викликає застереження від портових чи безпекових служб, можуть оглянути. Прикордонники, берегова охорона проведуть огляд і, якщо все нормально, то відпустять", – зазначив Лакійчук.

Що означає втеча танкера від берегової охорони США?

Якщо танкер тікає від берегової охорони – це майже завжди сигнал, що щось не так. Цей конкретний танкер – давно відоме судно тіньового флоту, яке прямувало до Венесуели з Ірану і більшу частину маршруту проходило з вимкненим автоматичної ідентифікаційної системи.

АІС створений для безпеки, щоб судна "бачили" одне одного та уникали аварій у морі. Вимикаючи його, танкер стає невидимим для всього морського трафіку – і для контролю, і для інших учасників руху. Це чітка ознака порушника,

– наголосив експерт.

Судно з вимкнутим АІС прибило до Венесуели. Коли американці спробували його оглянути, воно почало втікати. Танкер втік у порти Росії, що під прикриттям Північного флоту. Росія вислала назустріч йому бойові кораблі та атомний підводний човен для захисту.

"Це надзвичайна ситуація – таке прикриття для торгового судна. Коли американці все ж таки висадилися на судно для огляду, то там нічого не знайшли. Така реакція Росії свідчить, що на борту був дуже важливий вантаж або команда. Можливо, щось стане відомо, а якісь аспекти американці й росіяни спробують залишити в таємниці", – сказав Лакійчук.

Що ще відомо про захоплене судно?