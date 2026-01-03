Будуть певні наслідки: військовий оглядач спрогнозував результат атаки США на Венесуелу

Дональд Трамп віддав наказ завдати ударів по важливих військових і не лише об'єктах Венесуели. Там зранку 3 січня 2026 року пролунали вибухи.

Лідер США звинувачує президента Венесуели у контрабанді заборонених речовин, вважаючи його лідером наркотерористичної держави. Військовий оглядач Денис Попович розповів 24 Каналу, що Ніколас Мадуро може просити Володимира Путіна про допомогу, однак, чи зможе той йому допомогти залишається питання без відповіді.

Що очікувати від атаки США на Венесуелу?

Денис Попович припустив, що єдине, чим кремлівський диктатор може допомогти Мадуро – це дати прихисток у Росії, як це відбулось із Башаром аль-Асадом.

Нагадаємо. Раніше президент Венесуели на тлі загострення відносин зі США звернувся до Росії з проханням про військову підтримку. За даними The Washington Post, він просив допомоги з ремонтом радарів і бойової авіації та не виключав постачання ракет і безпілотників. У Москві ці звернення офіційно не коментують, а реальна готовність Росії посилювати підтримку Венесуели залишається під питанням.

Важливо слідкувати, як розвиватимуться події у Венесуелі.

Якщо виграють США, то у Венесуелі буде встановлено той режим, який вигідний Трампу. Це матиме наслідки – американці заволодіють венесуельською нафтою. Я вважаю, що ціна на нафту стане ще меншою,

– висловився військовий оглядач.

За його словами, це матиме гарні наслідки для України, адже вартість нафти б'є по бюджету Росії.

Однак не варто забувати й про варіант, що США можуть програти. Якщо так станеться, то наслідки цього можуть бути доволі неочікуваними.

Що відомо про удари по Венесуелі?