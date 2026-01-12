Прирівняв до двох собачих упряжок: Трамп зухвало висловився про оборону Гренландії

Президент США рішуче взявся за Гренландію. Повідомлялося, що він був готовий розглянути не лише купівлю острова, а й захоплення його військовим шляхом. На думку Дональда Трампа, це не завдасть труднощів, адже оборону Гренландії очільник Білого дому він порівнює із собачими упряжками.

Про таке американський лідер сказав на журналістам на борту літака Air Force One 11 січня. Подробиці його зухвалих заяв передає 24 Канал.

Цікаво Трамп наказав розробити план вторгнення в Гренландію, – Daily Mail

Як Трамп висловився про оборону Гренландії?

Президент Сполучених Штатів заявив, що оборона Гренландії фактично зводиться до двох собачих упряжок.

Знаєте, якою є їхня оборона? Дві собачі упряжки,

– підкреслив Трамп.

При цьому він зазначив, що в Арктичному регіоні вільно маневрують російські есмінці з підводними човнами та китайські кораблі й субмарини.

За його словами, Вашингтон не допустить, щоб Гренландію захопила Росія чи Китай.

Ми цього не дозволимо,

– резюмував президент.

Зауважимо, що раніше Дональд Трамп наголошував, що Сполучені Штати обов'язково "зроблять щось із Гренландією" незалежно від того, чи сподобається це Данії та самим гренландцям.

Яка передісторія?