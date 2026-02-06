Посольство США закликало американців негайно покинути Іран через загрозу безпеці
- США закликають американців виїхати з Ірану.
- Є інформація про можливі загрози й ризики в країні.
Американська дипломатична місія в Тегерані звернулася до громадян США, які перебувають в Ірані, з наполегливим закликом якомога швидше покинути країну. Відбувається це через різке погіршення безпекової ситуації та масштабні обмеження на пересування і зв’язок.
Про таке йдеться в офіційному повідомленні посольства США в Тегерані.
Чому Штати закликають американців виїжджати з Ірану?
Зазначається, що в країні фіксуються серйозні перебої в роботі транспорту: дороги перекриваються, громадський транспорт частково або повністю зупинений, а доступ до інтернету та мобільного зв'язку суттєво обмежений.
Громадянам США рекомендують самостійно організовувати виїзд, не розраховуючи на допомогу американської влади, оскільки значна частина авіарейсів скасована або працює з перебоями, а обстановка може змінитися раптово і без попереджень.
У застереженні також наголошується на підвищених ризиках для американців, зокрема можливості затримань або допитів з боку іранських силових структур. Окремо підкреслюється, що Іран не визнає подвійного громадянства, тож особи з ірансько-американськими паспортами можуть вважатися виключно громадянами Ірану, що істотно ускладнює консульський захист з боку США.
Дипломати радять за можливості розглядати варіанти виїзду суходолом через сусідні держави, зокрема Вірменію чи Туреччину, за умови безпеки маршруту, та утримуватися від поїздок у напрямку Іраку, Афганістану або Пакистану, де ситуація залишається нестабільною.
У заяві окремо зазначено, що уряд США не може гарантувати безпеку громадян під час евакуації, а рішення про виїзд кожен має ухвалювати самостійно, зважаючи на наявні ризики.
Зауважимо! Таке попередження пролунало на тлі затяжних протестів і зростання напруженості в Ірані.
Останні новини про конфлітк США та Ірану
Варто зазначити, що ще зовсім нещодавно Axios писало про готовність адміністрації Дональда Трампа сісти за стіл переговорів з Іраном заради досягнення мирної домовленості. Глава іранського МЗС допускав можливість діалогу за умови, що Вашингтон дотримуватиметься публічних заяв Трампа, однак верховний лідер Ірану Алі Хаменеї зайняв значно жорсткішу позицію, звинувативши США у ворожих діях.
Паралельно з цим з'являлася інформація про посилення американської військової присутності на Близькому Сході. США нарощують систему протиповітряної оборони, розгортаючи комплекси THAAD і Patriot, готуючись до можливого загострення з Іраном. У регіоні вже перебуває авіаносець USS Abraham Lincoln, хоча у Вашингтоні наголошують, що завдання ударів по Ірану наразі не є неминучим.
Зі свого боку верховний керівник Ірану ятола Алі Хаменеї пригрозив масштабною регіональною війною у разі американської атаки.