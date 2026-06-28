"Іран перестане існувати": Трамп вибухнув погрозами, а Тегеран і США обмінялися новими ударами

Перемир'я між Іраном та США виявилося крихким. Сторони знову обмінялися взаємними ударами по військових цілях.

США продовжили серію ударів по цілях Ірану в Ормузькій протоці у відповідь на атаки Тегерана по цивільних суднах. Про це йдеться у заяві Центрального командування США (CENTCOM).

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Чому США завдали нових ударів по Ірану?

У відомстві нагадали, що 26 червня Іран порушив режим припинення вогню, атакувавши дроном судно M/V Ever Lovely, яке йшло під прапором Сінгапуру. У відповідь США вдарили по іранських складах ракет і безпілотників, а також по прибережних радіолокаційних станціях. Дональд Трамп звинуватив Іран у "безглуздому" порушенні перемир'я зі США.

Як зазначають американські військові, після цього Ірану дали шанс повернутися до виконання угоди про перемир'я. Втім, Тегеран ним не скористався.

Наступного дня о 4:30 ранку іранські сили запустили ударний дрон-камікадзе, який влучив у танкер M/T Kiku. Танкер під прапором Панами проходив поблизу Ормузької протоки та перевозив понад два мільйони барелів сирої нафти.

У відповідь США завдали нових ударів по іранській військовій інфраструктурі. Цілями стали об'єкти військового спостереження, системи зв'язку, позиції ППО, склади безпілотників і засоби встановлення морських мін.

Як Трамп прокоментував нове порушення перемир'я з боку Ірану?

У своїй соцмережі Truth Social Дональд Трамп підтвердив нові удари по Ірану. Президент написав, що іранці, ймовірно, "ніколи не винесуть уроку", і США доведеться військовим шляхом довести до кінця те. що, вони "дуже успішно розпочали".

Якщо це станеться, Ісламська Республіка Іран перестане існувати!,

– пригрозив президент.

Як Іран відреагував на нові удари США та погрози Трампа?

Погрози від Дональда Трампа не справили особливого враження на Тегеран.

Як повідомляє CNN, у відповідь на американські удари він атакував об'єкти США в Кувейті та Бахрейні. Зокрема, ураження зазнали авіабаза "Алі Аль-Салем" у Кувейті та штаб П'ятого флоту США в Бахрейні.

КВІР стверджує, що саме США порушили режим припинення вогню. Там заявили, що дії американців призведуть до повної зупинки дипломатичного процесу.

Іранці пригрозили американським військовим "нищівною відповіддю".

Нагадаємо, що лише 18 червня США та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння. Один із пунктів передбачає припинення вогню на 60 днів, упродовж яких мала бути узгоджена угода про остаточний мир.

22 червня у Швейцарії відбулися переговори американської та іранської делегації. Пройшли вони не без труднощів.