Росія постачає Ірану модернізовані БпЛА, які застосовували у війні в Україні, – AP

Росія готується відправити в Іран нову партію безпілотників. Серед них можуть бути й модернізовані версії дронів типу "Шахед", які свого часу сам Тегеран передав Москві після початку повномасштабної війни проти України.

Про це Associated Press повідомили американські та європейські чиновники.

Цікаво Не мають інші країни: Зеленський назвав, що є в України для боротьби з "Шахедами"

Які "Шахеди" Москва могла передати Ірану?

Журналісти зазначили, що на тлі того, що Іран уже понад місяць атакує Ізраїль, країни Перської затоки та американські бази на Близькому Сході у відповідь на удари США й Ізраїлю, питання постачання дронів набуває особливої ваги.

Хоча Іран має власні Shahed, Росія суттєво їх доопрацювала під час війни в Україні – зокрема, покращила навігацію та інші технічні характеристики.

За даними європейської розвідки, цього місяця між Москвою і Тегераном тривали "дуже активні" переговори щодо передачі безпілотників. Водночас у Пентагоні не можуть сказати, чи йдеться про разове постачання, чи про початок регулярних відправлень.

Також невідомо, скільки саме дронів планують передати та наскільки це вплине на ситуацію на фронті. Один із європейських чиновників вважає, що невелика партія не змінить хід війни.

У Міноборони США також зазначають, що мотивація Росії має неочевидний вигляд, адже кожен переданий Ірану дрон – це ресурс, який Москва не зможе використати проти України.

Представниця Білого дому Олівія Вейлз заявила, що такі постачання не впливають на ефективність американських операцій. За її словами, США вже вразили понад 10 тисяч цілей і знищили більш як 140 іранських військових суден, що дозволило скоротити ракетні та дронові атаки Ірану приблизно на 90%.

Як саме Росія могла надіслати допомогу Ірану?

За інформацією європейських джерел, партія безпілотників може вже перебувати в дорозі, однак точний спосіб транспортування невідомий. Є припущення, що дрони можуть перевозити разом із гуманітарними вантажами: зокрема, до Ірану через Азербайджан вирушали колони вантажівок із продовольством і медикаментами.

Офіційно російська сторона заявляє лише про гуманітарну допомогу: йдеться про сотні тонн продуктів і ліків, доставлених до Ірану вантажівками та залізницею.