У порту Бахрейну під удар потрапив танкер Stena Imperative під прапором США, – Reuters

Танкер Stena Imperative під американським прапором потрапив під удар Ірану в порту Бахрейну 2 березня. На судні виникла пожежа.

Про це пише Reuters.

До теми Ціни на нафту злетіли після атак на Близькому сході: яким країнам загрожує дефіцит

Що відомо про удар по танкеру Stena Imperative?

Журналісти зазначили, що танкер Stena Imperative був уражений двома невідомими снарядами. Пожежа, яка виникла на борту, була оперативно загашена, повідомили два джерела в службі морської безпеки.

Судно наразі залишається в порту Бахрейну, додала британська компанія з управління морськими ризиками Vanguard.

Усі члени екіпажу в безпеці, саме судно евакуювали,

– повідомили у Vanguard.

У Reuters наголошують, що це перше відоме пошкодження судна під прапором США з початку авіаударів США та Ізраїлю по Ірану 28 лютого, що спричинило жорсткі атаки у відповідь з боку Тегерана на країни Перської затоки та Ізраїль.

Згідно з даними LSEG щодо судноплавства, танкер Stena Imperative востаннє повідомляв про свою позицію 28 лютого, коли розпочалися атаки США на Іран.

Яких ударів завдали США по флоту Ірану?