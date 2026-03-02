У порту Бахрейну під удар потрапив танкер Stena Imperative під прапором США, – Reuters
- Танкер Stena Imperative під американським прапором потрапив під удар Ірану в порту Бахрейну 2 березня, виникла пожежа, яку було загашено.
- Це перше пошкодження судна під прапором США після авіаударів США та Ізраїлю по Ірану 28 лютого, що спричинило атаки у відповідь з боку Тегерана.
Танкер Stena Imperative під американським прапором потрапив під удар Ірану в порту Бахрейну 2 березня. На судні виникла пожежа.
Про це пише Reuters.
До теми Ціни на нафту злетіли після атак на Близькому сході: яким країнам загрожує дефіцит
Що відомо про удар по танкеру Stena Imperative?
Журналісти зазначили, що танкер Stena Imperative був уражений двома невідомими снарядами. Пожежа, яка виникла на борту, була оперативно загашена, повідомили два джерела в службі морської безпеки.
Судно наразі залишається в порту Бахрейну, додала британська компанія з управління морськими ризиками Vanguard.
Усі члени екіпажу в безпеці, саме судно евакуювали,
– повідомили у Vanguard.
У Reuters наголошують, що це перше відоме пошкодження судна під прапором США з початку авіаударів США та Ізраїлю по Ірану 28 лютого, що спричинило жорсткі атаки у відповідь з боку Тегерана на країни Перської затоки та Ізраїль.
Згідно з даними LSEG щодо судноплавства, танкер Stena Imperative востаннє повідомляв про свою позицію 28 лютого, коли розпочалися атаки США на Іран.
Яких ударів завдали США по флоту Ірану?
На тлі операції "Епічна лють" Дональд Трамп заявив, що США потопили 9 іранських військових кораблів. Американський лідер пригрозив Тегерану, що решта їхніх суден також буде скоро "на дні".
Іранський Корпус вартових Ісламської революції 1 березня заявив, що завдав ракетного удару по авіаносцю USS Abraham Lincoln, але США спростували ці заяви. Центральне командування ЗС США повідомило, що ракети не наблизилися до авіаносця й він продовжує виконувати свої завдання в Перській затоці.
А у порту Абу-Дабі впала ракета поблизу круїзного лайнера Mein Schiff 4. На борту перебували близько 2 500 пасажирів і 1 000 членів екіпажу.