Трамп відповів, чи допомагає Росія Ірану у війні
- Президент США заявив, що немає підстав вважати, що Росія допомагає Ірану у війні на Близькому Сході.
- Трамп додав, що навіть якщо така допомога існує, вона не є ефективною, оскільки Іран не досягає помітних результатів на полі бою.
Президент США Дональд Трамп прокоментував інформацію про можливу допомогу Росії Ірану у війні на Близькому Сході. За його словами, наразі немає підстав вважати, що Москва підтримує Тегеран.
Водночас американський лідер додав, що навіть якщо така допомога і є, то вона не приносить Ірану помітних результатів. Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на трансляцію Білого дому.
Що розповів Трамп?
Президент США зробив заяву під час спілкування з журналістами на борту президентського літака.
Його запитали, чи має він інформацію про те, що Росія може допомагати Ірану під час нинішнього конфлікту. Трамп відповів, що не бачить доказів такої підтримки.
У мене немає жодних підстав так вважати,
– наголосив він.
Водночас американський президент припустив: навіть якщо Москва передає Ірану певну інформацію або допомогу, вона не є ефективною. Адже, за словами Трампа, ситуація на полі бою свідчить, що Тегеран "не дуже добре справляється".
Що відомо про можливу роль Росії?
Раніше в медіа з’являлися повідомлення, що Росія може передавати Ірану розвідувальні дані, які Тегеран використовує для атак по американських силах у регіоні. У США навіть зверталися до Москви із закликом припинити таку практику, однак невідомо, чи дослухався Кремль до цього прохання.
На цьому тлі на Близькому Сході триває масштабне загострення. Наприкінці лютого США разом з Ізраїлем розпочали військову операцію проти Ірану, звинувативши іранський режим у підтримці терористичних угруповань і загрозі регіональній безпеці.
Іран у відповідь завдає ракетних і дронових ударів по цілях у регіоні, зокрема по військових базах, пов’язаних зі США та їхніми союзниками.