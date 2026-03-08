Укр Рус
Трамп відповів, чи допомагає Росія Ірану у війні
8 березня, 06:39
3

Трамп відповів, чи допомагає Росія Ірану у війні

Вероніка Соцкова
Основні тези
  • Президент США заявив, що немає підстав вважати, що Росія допомагає Ірану у війні на Близькому Сході.
  • Трамп додав, що навіть якщо така допомога існує, вона не є ефективною, оскільки Іран не досягає помітних результатів на полі бою.

Президент США Дональд Трамп прокоментував інформацію про можливу допомогу Росії Ірану у війні на Близькому Сході. За його словами, наразі немає підстав вважати, що Москва підтримує Тегеран.

Водночас американський лідер додав, що навіть якщо така допомога і є, то вона не приносить Ірану помітних результатів. Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на трансляцію Білого дому.

Що розповів Трамп?

Президент США зробив заяву під час спілкування з журналістами на борту президентського літака. 

Його запитали, чи має він інформацію про те, що Росія може допомагати Ірану під час нинішнього конфлікту. Трамп відповів, що не бачить доказів такої підтримки.

У мене немає жодних підстав так вважати, 
– наголосив він. 

Водночас американський президент припустив: навіть якщо Москва передає Ірану певну інформацію або допомогу, вона не є ефективною. Адже, за словами Трампа, ситуація на полі бою свідчить, що Тегеран "не дуже добре справляється".

Що відомо про можливу роль Росії?

  • Раніше в медіа з’являлися повідомлення, що Росія може передавати Ірану розвідувальні дані, які Тегеран використовує для атак по американських силах у регіоні. У США навіть зверталися до Москви із закликом припинити таку практику, однак невідомо, чи дослухався Кремль до цього прохання. 

  • На цьому тлі на Близькому Сході триває масштабне загострення. Наприкінці лютого США разом з Ізраїлем розпочали військову операцію проти Ірану, звинувативши іранський режим у підтримці терористичних угруповань і загрозі регіональній безпеці. 

  • Іран у відповідь завдає ракетних і дронових ударів по цілях у регіоні, зокрема по військових базах, пов’язаних зі США та їхніми союзниками.