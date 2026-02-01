США розгортають системи ППО на Близькому Сході, готуючись до можливих ударів по Ірану, – WSJ

"Армада" Трампа на чолі з авіаносцем USS Abraham Lincoln прибула на Близький Схід. США розгортають системи протиповітряної оборони на випадок удару Ірану.

Трамп хвалився потужністю своєї "армади", але висловлював надію, що застосовувати її не доведеться. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Дивіться також Схоже на геокординований флешмоб: Китай вишиковує у лінії тисячі рибальських човнів

Які сили США розгортають на Близькому Сході?

До регіону вже прибула обіцяна Дональдом Трампом "армада" на чолі з авіаносною ударною групою USS Abraham Lincoln, а сучасні винищувачі F-35 і F-15E переміщуються ближче до потенційної зони бойових дій.

При цьому президент США поки що прямо не заявив, чи ухвалив рішення про застосування сили. За словами американських посадовців, удари по Ірану не є неминучими. Наразі Пентагон розгортає додаткові засоби протиповітряної оборони для кращого захисту Ізраїлю, арабських союзників та американських військ у разі удару у відповідь з боку Ірану та потенційного тривалого конфлікту.

Якщо президент віддасть наказ американські військові здатні швидко провести обмежену серію авіаударів хоч сьогодні. Водночас у Вашингтоні розуміють, що навіть точкова атака може спровокувати відповідь Ірану, що потребує кращого захисту баз, кораблів і цивільної інфраструктури.

У регіоні вже діють есмінці ВМС США з системами ПРО, здатні перехоплювати ракети та дрони. Окрім цього, США розгортають додаткові батареї THAAD і Patriot на базах у Йорданії, Кувейті, Бахрейні, Саудівській Аравії та Катарі. THAAD призначені для перехоплення балістичних ракет на великій висоті, тоді як Patriot прикривають об’єкти від загроз меншої дальності.

Експерти наголошують, що саме протиповітряна оборона є критичним елементом у разі ескалації. Влітку США вже допомагали Ізраїлю відбивати масований ракетний удар Ірану під час 12-денної війни, а після операції Midnight Hammer по іранських ядерних об’єктах Тегеран відповів ракетним обстрілом американської бази Аль-Удейд у Катарі. Більшість ракет тоді перехопили системи Patriot, хоча одну з них пропустили – без жертв і з мінімальними пошкодженнями.

Аналітики попереджають: у разі масштабної повітряної кампанії США Іран може задіяти весь свій арсенал балістичних ракет, а також активізувати союзні угруповання – від шиїтських ополчень в Іраку та Сирії до єменських хуситів, які здатні атакувати судноплавство й інфраструктуру.

На тлі цих ризиків країни Перської затоки також нервово реагують на можливу ескалацію. Саудівська Аравія та ОАЕ вже заявили, що не дозволять використовувати свій повітряний простір для ударів по Ірану, намагаючись убезпечити себе від іранської відплати. Водночас Ер-Ріяд активно закуповує власні системи THAAD.

США тим часом продовжують перекидати сили: у регіоні перебувають уже вісім американських есмінців. Згідно з офіційним представником ВМС та фотографіями з відкритих джерел, США зараз мають два кораблі поблизу Ормузької протоки, три в північній частині Аравійського моря, один поблизу Ізраїлю в Червоному морі та два у східному Середземномор'ї.

Винищувачі F-35 та літаки радіоелектронної боротьби EA-18G Growler переміщуються ближче до Близького Сходу – на Азорські острови та в Іспанію. Розгортання THAAD, яких у США всього 7 оперативних батарей, експерти називають особливо показовим сигналом підготовки до серйозного сценарію.

Thaad відіграли важливу роль у захисті ізраїльських населених пунктів від іранських атак протягом літа, особливо коли в Ізраїлю закінчилися власні перехоплювачі Arrow, повідомляла The Wall Street Journal. Але США шалено швидко витрачали боєприпаси, випустивши понад 150 ракет, що становить приблизно чверть перехоплювачів, коли-небудь придбаних Пентагоном.

Саме тому США вже домовилися з Lockheed Martin про різке збільшення виробництва перехоплювачів для THAAD з 96 ракет до 400 на рік. Це оголошення було укладено лише через кілька тижнів після чергової угоди про збільшення виробництва перехоплювачів Patriot, хоча ці кроки не дадуть швидкого ефекту, якщо конфлікт спалахне найближчим часом.

Військовий експерт Роман Світан зазначив 24 Каналу, що США можуть почати атаку, але поки не готові зустріти у відповідь вогонь, тому триває підготовка, розгортання ПРО.

США перекинули велику армаду до берегів Ірану