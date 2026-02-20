Якщо США почнуть війну з Іраном: чи постраждає від цього Україна
- США можуть розпочати війну проти Ірану, що може вплинути на підтримку України, але є сподівання на мінімальний вплив.
- У разі війни з Іраном пріоритет США буде на захисті американських інтересів та Ізраїлю, що може вплинути на постачання озброєння Україні.
США можуть розпочати війну проти Ірану. Це дійсно може вплинути на підтримку України з боку американців.
Однак є сподівання, що вплив буде мінімальний, або ж його взагалі не буде. Заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов озвучив 24 Каналу думку, що через війну з Іраном буде велика увага захисту американських інтересів і Ізраїлю на Близькому Сході.
Як це вплине на допомогу Україні?
Сергій Данилов зазначив, що вже була ситуація, коли США призупинили постачання певних видів озброєнь для України. Тоді у Вашингтоні заявили, що пріоритет поставити їх до Ізраїлю, а не до України.
Особлива вага зараз буде у ППО і ПРО для захисту американських інтересів і Ізраїлю на Близькому Сході. Відповідно сподіваюсь, що це мінімально або не вплине на постачання Україні, наприклад, ракет для Patriot. Бо саме балістична зброя зараз є основним, якщо не єдиним аргументом, який має Іран, і буде активно використовувати саме балістику,
– підкреслив він.
З іншого боку, те, що Іран серйозно постраждає, і є ймовірність, що буде змінений режим – це погано для Росії. Адже Тегеран – важливий союзник Москви.
Цікаво, що громадський діяч, президент Республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус вважає, що Дональд Трамп не може почати операцію проти Ірану, бо на нього тиснуть бізнес-партнери. Адже він та його найближче оточення мають бізнеси у Катарі, Саудівській Аравії, ОАЕ і так далі. Це суперечить національним інтересам США, тому Трампу можуть оголосити імпічмент.
Війна США з Іраном: що відомо?
Видання Reuters з посиланням на двох американських посадовців повідомляє, що США готуються до нової військової операції проти Ірану. Зазначається, що саме цей конфлікт між країнами може виявитися набагато серйознішим за попередні протистояння. США вже збільшують військову присутність у регіоні.
Axios, посилаючись на джерела з Білого дому, пише, що США можуть почати масштабну війну проти Ірану. 90%, що Штати можуть напасти найближчими тижнями, однак це може статися і раніше. Нібито Дональд Трамп вже втрачає терпіння, і американці реально готуються.
У CBS News зауважили, що США можуть вдарити по Ірану вже цього тижня. Проте Трамп ще не ухвалив остаточного рішення. Співрозмовники видання стверджують, що Штати останніми днями значно наростили військову присутність на Близькому Сході.