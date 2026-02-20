Якщо США почнуть війну з Іраном: чи постраждає від цього Україна

США можуть розпочати війну проти Ірану. Це дійсно може вплинути на підтримку України з боку американців.

Однак є сподівання, що вплив буде мінімальний, або ж його взагалі не буде. Заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов озвучив 24 Каналу думку, що через війну з Іраном буде велика увага захисту американських інтересів і Ізраїлю на Близькому Сході.

Дивіться також Трамп погрожує стерти Іран з лиця землі: коли США готуються завдати удару і що відбувається

Як це вплине на допомогу Україні?

Сергій Данилов зазначив, що вже була ситуація, коли США призупинили постачання певних видів озброєнь для України. Тоді у Вашингтоні заявили, що пріоритет поставити їх до Ізраїлю, а не до України.

Особлива вага зараз буде у ППО і ПРО для захисту американських інтересів і Ізраїлю на Близькому Сході. Відповідно сподіваюсь, що це мінімально або не вплине на постачання Україні, наприклад, ракет для Patriot. Бо саме балістична зброя зараз є основним, якщо не єдиним аргументом, який має Іран, і буде активно використовувати саме балістику,

– підкреслив він.

З іншого боку, те, що Іран серйозно постраждає, і є ймовірність, що буде змінений режим – це погано для Росії. Адже Тегеран – важливий союзник Москви.

Цікаво, що громадський діяч, президент Республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус вважає, що Дональд Трамп не може почати операцію проти Ірану, бо на нього тиснуть бізнес-партнери. Адже він та його найближче оточення мають бізнеси у Катарі, Саудівській Аравії, ОАЕ і так далі. Це суперечить національним інтересам США, тому Трампу можуть оголосити імпічмент.

Війна США з Іраном: що відомо?