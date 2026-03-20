Тисячі морпіхів та десантні кораблі США направляються для можливої висадки в Ірані, – ЗМІ

США перекидають тисячі морпіхів та десантні кораблі на Близький Схід. Може тривати підготовка для висадки в Ірані.

Про це пише Newsmax із посиланням на офіційні особи.

Дивіться також Усе на це вказує, – Кулеба сказав, чи варто чекати швидкого завершення війни на Близькому Сході

Що відомо про перекидання додаткових сил США на Близький Схід?

Видання зазначає, що американські військові прискорили розгортання морських піхотинців для посилення своїх військ, що воюють проти Ірану.

За словами анонімних чиновників, раніше запланованого графіка із західного узбережжя США перекидають десантну оперативну групу на чолі з кораблем USS Boxer та 11-й експедиційний підрозділ морської піхоти.

Довідково. Десантна група Boxer включає десантний корабель USS Boxer, а також десантні транспортні кораблі USS Portland та USS Comstock.

Військові скоротили період своєї відпустки після завершення сертифікації та навчання. На борту трьох десантних кораблів перебуває 2 500 морських піхотинців. Тож загалом кількість військовослужбовців у регіоні зросте до приблизно 4 000 осіб.

Судна оснащені винищувачами F-35, ракетами та десантними транспортними засобами, здатними запускати ракети з кораблів для здійснення наземного нападу.

Boxer приєднається до десантного корабля USS Tripoli, який вже вирушив на Близький Схід. Обидва можуть запускати ракети Rolling Airframe та Sea Sparrow, а також нести F-35 Lightning, AV-8 Harrier, конвертоплан Osprey, а також різноманітні гелікоптери Viper, Venon, Knighthawk та Stallion.

Найближчим часом до операції також приєднається крейсер USS New Orleans, а, можливо, й десантний транспорт-док USS Rushmore, що базується в Японії.

До слова, новина про перекидання додаткових військ з'явилася на тлі припущень, що США розглядають можливість розгортання тисяч американських військових для забезпечення безпеки Ормузької протоки та острова Харг в Ірані.

Війна на Близькому Сході: останні новини