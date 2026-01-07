США можуть віддати під суд членів екіпажу російського танкера Marinera, – Білий дім
- США можуть віддати під суд екіпаж захопленого танкера Marinera, який порушив санкції США.
- Судно було затримано в Північній Атлантиці за перевезення санкційної нафти під фальшивим прапором.
Сполучені Штати ще визначаються із долею екіпажу захопленого танкера Marinera, який ходив під російським прапором. Цих людей навіть можуть віддати під суд.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова речниці Білого дому Керолайн Левітт під час брифінгу 7 січня.
Що кажуть у Білому домі про суд над екіпажем танкера Marinera?
Керолайн Левітт сказала, що Міністерство юстиції та Міністерство внутрішньої безпеки, у координації з Міністерством війни, оголосили про захоплення танкера Marinera (Bella) I 7 січня. Судно затримали за порушення санкцій США.
"Судно сьогодні вранці було захоплено в Північній Атлантиці відповідно до ордера, виданого федеральним судом США після відстеження. Це було судно тіньового флоту Венесуели, яке перевозило санкційну нафту, і Сполучені Штати Америки за президента Дональда Трампа не збираються цього терпіти", – заявила речниця Білого дому.
Окрім того, представниця адміністрації президента США додала, що суд видав ордери на арешт і на екіпаж судна Marinera (Bella) I.
Тобто екіпаж (танкера – 24 Канал) тепер підлягає судовому переслідуванню за порушення федерального законодавства. І їх буде доставлено до Сполучених Штатів для такого переслідування, якщо це буде необхідно,
– наголосила Левітт.
Окрім того, речниця Білого дому наголосила, що танкер Marinera "не належить жодній країні та йшов під фальшивим прапором".
Що відомо про захоплення США двох танкерів?
Сполучені Штати 7 січня захопили два нафтові танкери Marinera (Bella) та Sophia. Вони були пов'язані з Венесуелою та підозрювалися у перевезенні підсанкційної нафти.
Операції із затримання танкерів проводилися у Північній Атлантиці та Карибському морі. Танкер Marinera йшов під прапором Росії.
У МЗС Росії, своєю чергою, заявили, що на танкері Marinera перебували громадяни їхньої країни. У міністерстві вимагають повернення своїх громадян і забезпечення їх прав згідно з міжнародними нормами.