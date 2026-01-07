США можуть віддати під суд членів екіпажу російського танкера Marinera, – Білий дім

Сполучені Штати ще визначаються із долею екіпажу захопленого танкера Marinera, який ходив під російським прапором. Цих людей навіть можуть віддати під суд.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова речниці Білого дому Керолайн Левітт під час брифінгу 7 січня.

Що кажуть у Білому домі про суд над екіпажем танкера Marinera?

Керолайн Левітт сказала, що Міністерство юстиції та Міністерство внутрішньої безпеки, у координації з Міністерством війни, оголосили про захоплення танкера Marinera (Bella) I 7 січня. Судно затримали за порушення санкцій США.

"Судно сьогодні вранці було захоплено в Північній Атлантиці відповідно до ордера, виданого федеральним судом США після відстеження. Це було судно тіньового флоту Венесуели, яке перевозило санкційну нафту, і Сполучені Штати Америки за президента Дональда Трампа не збираються цього терпіти", – заявила речниця Білого дому.

Окрім того, представниця адміністрації президента США додала, що суд видав ордери на арешт і на екіпаж судна Marinera (Bella) I.

Тобто екіпаж (танкера – 24 Канал) тепер підлягає судовому переслідуванню за порушення федерального законодавства. І їх буде доставлено до Сполучених Штатів для такого переслідування, якщо це буде необхідно,

– наголосила Левітт.

Окрім того, речниця Білого дому наголосила, що танкер Marinera "не належить жодній країні та йшов під фальшивим прапором".

Що відомо про захоплення США двох танкерів?