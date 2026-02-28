"Спонсор терору №1": Трамп оголосив про початок масштабної операції США проти Ірану

Вранці 28 лютого Ізраїль завдав "превентивного" удару по Ірану. Президент США Трамп записав з цього приводу звернення.

Він заявив у своїй соцмережі Truth Social, що Штати збираються переконатися, що терористичні маріонетки в регіоні більше не зможуть дестабілізувати світ.

Дивіться також Ізраїль завдав "превентивного" удару по Ірану та атакує об'єкти "Хезболли" в Лівані

Що сказав Трамп у своїй заяві про Іран?

Трамп заявив, що армія США розпочала масштабні бойові дії в Ірані.

Прем'єр Ізраїлю Нетаньягу підтвердив, що це спільна операція проти "екзистенційної загрози", що походить від Ірану, пише The New York Times.

Наша мета – захистити американський народ шляхом усунення неминучих загроз з боку іранського режиму, порочної групи дуже жорстоких, жахливих людей. Його загрозлива діяльність безпосередньо наражає на небезпеку Сполучені Штати, наші війська, наші закордонні бази і наших союзників по всьому світу,

– йдеться у заяві американського президента.

Він розповів, що протягом 47 років іранський режим скандував "Смерть Америці" і вів нескінченну кампанію кровопролиття та масових вбивств, спрямовану проти США.

Особливо – в останні роки, коли "маріонетки режиму" продовжували численні атаки на американські сили на Близькому Сході, військово-морські та комерційні судна США та міжнародні судноплавні шляхи.

Трамп назвав це "масовим терором" і заявив, що більше не буде з цим миритися.

Іран є державним спонсором терору номер один у світі, і нещодавно вбив десятки тисяч своїх власних громадян на вулицях, коли вони протестували,

– також наголосив Трамп.

Нагадаємо, що під час нещодавніх репресій в Ірані могло загинути від 12 до 20 тисяч осіб.

Трамп зазначив, що політика США полягає в тому, аби Іран ніколи не міг мати ядерну зброю.

"Я скажу це знову: у них ніколи не може бути ядерної зброї. Саме тому під час операції "Опівнічний молот" у червні минулого року ми знищили ядерну програму режиму у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Після тієї атаки ми попередили їх ніколи не відновлювати своє зловмисне прагнення ядерної зброї, і ми неодноразово намагалися укласти угоду", – нагадав американський президент.

Але Іран не погодився на умови США. Натомість там спробували відновити ядерну програму та продовжити розробку ракет великої дальності, які можуть досягти Європи.

План США – знищити іранські ракети та зрівняти ракетну промисловість країни із землею.

Цей режим незабаром зрозуміє, що ніхто не повинен кидати виклик силі Збройних сил Сполучених Штатів. Ми робимо це не для сьогодення. Ми це робимо для майбутнього, і це благородна місія,

– заявив Трамп.

Він закликав членів Корпусу вартових ісламської революції, збройних сил і всієї поліції Ірану скласти зброю, аби не зіткнутися зі смертю.

Звернувся американський президент й до іранського народу, запевнивши їх, що "час свободи близький".

"Залишайтеся в укриттях. Не виходьте із дому. Зовні дуже небезпечно. Бомби будуть падати всюди. Коли ми закінчимо, візьміть владу над своїм урядом. Воно буде вашим. Ймовірно, це буде ваш єдиний шанс за багато поколінь", – додав Трамп.

До слова, Нетаньягу у своїй заяві теж заявив, що атака на Іран може "створити умови для того, щоб хоробрий іранський народ взяв свою долю в свої руки".

Що відомо про атаку на Іран?