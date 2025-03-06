США вимагають від України швидкого припинення вогню як умову підписання угоди про надра, – ЗМІ

Трамп хоче пов'язати угоду про видобуток корисних копалин з вимогою припинити вогонь в Україні. Укладання договору може відновитися, якщо Володимир Зеленський погодиться на реальний шлях для перемир'я та переговорів з Росією.

Про це пише 24 Канал з посиланням на джерела Bloomberg.

Дивіться також Команди США та України відновили роботу, – Зеленський

Трамп назвав умову для відновлення переговорів з Україно

Вашингтон дав зрозуміти, що США готові співпрацювати з Україною після словесної перепалки Володимира Зеленського і Дональда Трампа в Овальному кабінеті.

Сполучені Штати тиснуть на Україну задля швидкого перемир'я. Це, зокрема, дозволить їм підписати угоду про корисні копалини.

За даними ЗМІ, американські та українські чиновники можуть зустрітися вже наступного тижня.

Раніше видання CBS News писало, що Трамп наполягає на "більшій і кращій угоді" з Україною про рідкісноземельні копалини. Нинішній варіант угоди, натомість, не є остаточним, деякі пункти в ній можуть змінити до підписання.

Спершу Вашингтон висував нереальні вимоги, з якими Україна не погоджувалася. Дональд Трамп вимагав, аби Україна сплатила США 500 мільярдів доларів, які нібито накопилися як борг за час війни. Зараз версія угоди містить вигідні для Києва положення і прив'язана до гарантій безпеки. Її мали підписати 28 лютого у Вашингтоні, але тоді укладання угоди скасували.