ЗМІ пишуть, що США виводять частину військ із баз на Близькому Сході: що це може означати
- США виводять частину персоналу з баз на Близькому Сході через загострення напруженості з Іраном.
- Катар підтвердив ці заходи як частину ширших зусиль для реагування на регіональну ситуацію.
14 січня стало відомо, що США виводять частину військових з баз на Близькому Сході. Перед цим Тегеран попередив, що завдасть удару у відповідь по американських військах, якщо Вашингтон здійснить атаку на Іран.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters.
Дивіться також Шах і мат: чому в Ірані знову хочуть повернути монархію та скандують ім'я принца Рези Кира Пахлаві
Що відомо про виведення військ США на Близькому Сході?
Американський чиновник анонімно повідомив про виведення частини військ з ключових баз у регіоні як "запобіжний захід" на тлі загострення регіональної напруженості.
Це також підтвердив Катар, передає Euronews. Там заявили, що ці заходи вживаються у межах ширших зусиль щодо реагування на розвиток регіональної ситуації.
"Ми знаємо, що будь-яка ескалація матиме катастрофічні наслідки в регіоні та за його межами", – заявив речник Міністерства закордонних справ Маджед Аль Ансарі, додавши, що Катар продовжує вести переговори з регіональними партнерами для пошуку дипломатичного рішення.
Водночас у Reuters зазначили, що наразі не має жодних ознак негайності щодо виведення військ, як це було за кілька годин до іранського ракетного удару у 2025 році.
Втім, двоє європейських чиновників заявили, що військове втручання США у події, що відбуваються в Ірані, виглядає цілком ймовірним.
Інші новини щодо ситуації в Ірані
Зважаючи на виведення військ, США можуть атакувати Іран найближчим часом. Можливо, протягом наступних 24 годин. Масштаби та терміни атаки поки невідомі.
Напередодні Трамп закликав американців та союзників США покинути територію Іран. Він оголосив, що допомога іранському народу "вже в дорозі".
Водночас в Ірані уже загинула величезна кількість людей. Реальні цифри можуть сягати від 12 до 20 тисяч осіб.