Захід на межі розколу: критика Трампа поглиблює кризу між США та Європою, – Reuters

Відносини між США та європейськими союзниками знову загострюються на тлі різких заяв Дональда Трампа та можливих економічних і військових рішень Вашингтона. У Європі дедалі частіше говорять про необхідність адаптації до нової, більш жорсткої політики США.

Політика президента Дональда Трампа щодо НАТО та ЄС формує нову хвилю напруженості в трансатлантичних відносинах. Про це пише Reuters.

Що відомо про розкол між США та Європою?

Одним із факторів загострення стали різкі заяви Трампа на адресу європейських лідерів. Зокрема, він розкритикував канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, назвавши його "неефективним", а також висловив невдоволення позицією Великої Британії, заявивши, що її прем'єр Кір Стармер "не є Вінстоном Черчиллем".

Вашингтон також обговорює скорочення американського військового контингенту в Німеччині та можливе підвищення мит на європейські товари.

Додатково, за даними Reuters, у Пентагоні розглядали ідеї перегляду ролі окремих союзників у НАТО, включно з можливим тиском на країни, які не підтримують американські операції. Такі сигнали викликають занепокоєння в Європі, де частина дипломатів вже готується до менш передбачуваного формату співпраці зі США.

Європейські представники визнають, що ситуація змушує переглядати підходи до безпеки. Частина дипломатів зазначає, що традиційна модель трансатлантичних відносин, яка сформувалася після Другої світової війни, більше не гарантує стабільності. Водночас у ЄС наголошують, що попри напругу, збереження зв'язків зі США залишається пріоритетом.

До слова! Король Великої Британії Чарльза III відвідав США. Візит монарха відбувся на фоні загострення відносин між Європою та США. Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок в ефірі 24 Каналу підкреслив, що нині Чарльз III виконує непритаманні йому функції, адже король займається дипломатією, щоб налагодити відносини між партнерами.

На цьому тлі навіть серед республіканців у США з'являється критика надто жорсткої лінії щодо Європи. Окремі політики попереджають, що скорочення військової присутності або конфронтаційна політика може послабити позиції самих Сполучених Штатів у глобальному масштабі.

Аналітики видання відзначають, що нинішня ситуація не є повним розривом, але свідчить про поступове переформатування відносин між США та Європою. Європейські країни, у свою чергу, все більше зосереджуються на розвитку власних оборонних можливостей, розуміючи, що рівень залежності від США може змінюватися.

Що спричинило кризу між США та Європою?

Відносини між США та Європою перебувають у фазі однієї з найглибших криз за останні десятиліття. Основне загострення пов'язане з політичним курсом адміністрації Дональда Трампа, який призвів до суттєвого охолодження трансатлантичних зв'язків і змусив європейських лідерів публічно визнавати ризик поступового розриву 80-річної моделі союзництва.

Серед ключових факторів напруженості – низка політичних і економічних суперечностей. Зокрема, заяви Вашингтона щодо можливого посилення контролю над Гренландією викликали різку реакцію в Європі та стали додатковим джерелом конфлікту з окремими країнами ЄС.

Паралельно загострилися торговельні відносини. Погрози США запровадити нові мита проти європейських товарів у Брюсселі сприймають як крок, що підриває економічну довіру між сторонами.

Окремим елементом кризи стала військова складова. Адміністрація США озвучує наміри скорочення своєї військової присутності в Європі, частково пов'язуючи це з розбіжностями щодо міжнародних криз, зокрема ситуації навколо Ірану. Це посилює занепокоєння європейських союзників щодо стабільності безпекових гарантій.