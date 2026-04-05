Мережу сколихнули чутки про госпіталізацію Трампа: як ситуацію прокоментували в Білому домі

У суботу, 4 квітня, Білий дім несподівано обмежив доступ преси до Дональда Трампа. Через це в мережі заговорили про можливе погіршення стану здоров'я президента й навіть його можливу госпіталізацію.

Як повідомив журналіст The Guardian Г'юго Лоуелл, було оголошено так званий "інформаційний локдаун", що означає відсутність будь-яких публічних появ президента.

До теми Жити залишилося 2 – 4 роки: фізіотерапевт припустив, яка хвороба у Трампа

Чи справді Трампа могли госпіталізувати?

У Вашингтоні мав відбутися офіційний брифінг щодо ситуації зі зниклим американським військовим в Ірані, однак попри те, що очільник Білого дому нібито перебував на місці, запланований брифінг так і не стався.

На тлі цього почали ширитися чутки про можливі проблеми зі здоров'ям президента. Американські медіа та соцмережі поширили інформацію про нібито госпіталізацію Дональда Трампа до Національного військового медичного центру у Вашингтоні. Ці припущення посилилися на тлі його тривалої відсутності на публіці в останні дні.



Повідомлялося, що Трампа доставили до медичного центру / Скриншот

У відповідь офіційний акаунт Білого дому заявив, що це лише "конспірологічні вигадки", підкресливши, що Трамп постійно працює і не припиняє виконувати свої обов'язки, навіть якщо тимчасово не спілкується з пресою.

Зі свого боку речник Стівен Чеунг підкреслив, що під час великодніх вихідних Трамп перебуває в Білому домі, де продовжує працювати. За його словами, президент безперервно виконує свої обов'язки в Овальному кабінеті.

Зазначимо, що після поширених чуток у мережі також з'явилися додаткові "докази" присутності президента на робочому місці. Зокрема, о 17:04 біля Західного крила Білого дому чергував морпіх, що за традицією свідчить про перебування президента в Овальному кабінеті.

Попри відсутність публічних виступів, у другій половині дня Трамп опублікував допис у Truth Social, присвячений ситуації навколо Ірану. У ньому він заявив, що внаслідок масштабного удару в Тегерані нібито було ліквідовано багатьох іранських військових лідерів.

Що зі здоров'ям у Трампа?