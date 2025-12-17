"Крижана королева" в Білому домі: хто така Сьюзі Вайлз і чому порівняла Трампа з алкоголіком

Гламурне видання Vanity Fair під виглядом несерйозного різдвяного матеріалу про внутрішню кухню Білого дому розговорило берегиню секретів пдміністрації Трампа Сьюзі Вайлз й та розповіла шокуючі подробиці про шефа та своїх колег.

З цієї нагоди 24 Канал оновлює свій матеріал про Сьюзі Вайлз, який вийшов вперше 4 лютого 2025 року. Тоді 67-річна Сьюзан Вайлз, більш відома як Сьюзі Вайлз, лише освоювалася в якості першої в історії США керівниці апарату (chief of staff) Білого дому.

Тоді ми припускали, що в умовах специфічної вдачі Трампа Сьюзі Вайлз може стати потужним "сірим кардиналом" і водночас голосом адекватності. У грудні 2025 мусимо констатувати, що адекватність та розуміння суті подій Вайлз не зрадили, але щодо впливу на Трампа та його коригування в бік нормальності виникли проблеми.

Власне, про них і змушена була розповісти втомлена жінка за посередництва геніальних співрозмовників з Vanity Fair – режисера -документаліста Кріса Віппла, який тимчасово став репортером, і фотографа Крістофера Андерсона, який своїми знімками зробив те саме, що колись великий Гойя своїми портретами іспанської аристократії, показавши її чванливість, зверхність і зарозумілість.

"Крижана королева" в Білому домі

Сьюзі Вайлз – багаторічна політична радниця Дональда Трампа, сам президент називає її "снігова крихітка" (ice baby) й повторив це під час промови у своєму маєтку Мар-а-Лаго після того, як стало зрозуміло, що він переміг на виборах президента США. При цьому ЗМІ цю ice baby перетворили на більш солідне "Крижана королева".

Як Трамп кликав Сьюзі Вайлз на трибуну: дивіться відео

Зазначимо, що в казці громадянина Данії (з огляду на інтерес США до Гренландії це важливо, – 24 Канал) Андерсена це був негативний персонаж, славетний казкар зашифрував під ним шведську оперну діву Єнні Лінд, яка не відповіла взаємністю Гансу Крістіану та отримала натомість підступну помсту – літературне безсмертя.



Вже в наш час персонажа було реабілітовано завдяки успіху мультфільму Frozen, автори якого переробили красиву та розумну, але холодну та безжальну відьму на милу Ельзу, яка проходить стадії прийняття своєю інакшості та в підсумку примиряється як із собою, так і з оточенням.

Адептом якого з трактувань є Дональд Трамп, невідомо, можливо, це взагалі жарт-алюзія на її дівоче прізвище – Саммеролл (Summerall, де Summer – літо, бо Трамп таке любить) або взагалі на пісню кумира ранніх 90-их Vanilla Ice, але в його промовах він неодмінно говорить про Вайлз із великою шаною.

Трамп називає її жорсткою та розумною, а ще особливо підкреслює, що та "користується загальним захопленням і повагою".

Сьюзі – тверда, розумна, інноваційна... Сьюзі продовжить невтомно працювати, аби повернути Америці велич. Вона цілком заслужила честь бути першою в історії США жінкою на посаді керівника апарату Білого дому. Не сумніваюся, що вона стане приводом для гордості нашої країни,

– президент Трамп про призначення Сьюзі Вайлз.



Сьюзі Вайлз і Дональд Трамп / Фото Chip Somodevilla / Getty Images

Молоді роки та робота на Рейгана: біографія Сьюзі Вайлз

Сьюзан Саммеролл народилася 14 травня 1957 року в Нью-Джерсі, вона була однією з трьох дітей Пета і Кеті Саммеролл.

Батько Сьюзі був зіркою спорту та телебачення – він грав в американський футбол на позиції кікера (той хлопець, що б'є ногою по м'ячу, намагаючись забити додаткові філдголи, а також починає атаки команди), був чемпіоном NFL у складі "Детройт Лайонс", а згодом виступав за легендарний "Нью-Йорк Джайантс".

Після закінчення спортивної кар'єри Пет став коментатором і досягнув у цій професії, мабуть, ще більших вершин. Він 16 разів був обраний коментатором на SuperBowl та став легендою телемереж CBS і Fox Sports. Крім американського футболу він коментував також бейсбол, теніс та інші види спорту.

Зірковий батько – не єдиний славетний представник роду нинішньої правої руки Трампа. Далеким прадідом Сьюзі Вайлз є "батько американського парового флоту" комодор Метью Перрі, який у 1854 році "відвідав" на чолі воєнної ескадри США японські береги та завершив у країні Сонця, що сходить епоху самураїв.



Цей дипломатичний захід, який сприяв відкриттю та подальшій модернізації Японії, нині цілком справедливо можна назвати "миром через силу". За дивним збігом, нині саме цього чекали й від зовнішньої політики США на початку каденції Трампа.

Пет Саммеролл був ревним християнином, при цьому не завжди був добрим батьком. У своїх мемуарах він згадував, що частою відсутністю, подружніми зрадами та поганими звичками завдавав дітям болю. Під поганими звичками треба розуміти схильність колишнього атлета до алкоголю.

У високофункціональних алкоголіків або в алкоголіків загалом особистість проявляється особливо яскраво, коли вони п'ють. Тож я трохи розуміюся на сильних особистостях, – в інтерв'ю Vanity Fair С'юзі згадує про негативний досвід дитинства та порівнює його з нинішньою роботою на Трампа.



Сьюзі Вайлз із батьком готується до роботи в адміністрації Трампа / Фото Politico

Сьюзі добре навчалася і закінчила університет Мериленду зі ступенем бакалавра мистецтв з англійської мови. Це був кінець 70-их і для молодої філологині були відкриті сотні нових шляхів, але вона обрала політичний консалтинг.

У 1979 році Сьюзі Саммеролл починає працювати як помічниця конгресмена. За цікавим збігом (ні) першим місцем її роботи став офіс Джека Кемпа – республіканця, а головне – також зірки американського футболу та одноклубника батька Сьюзі по "Джайантс".

Ця робота стала трампліном для молодої фахівчині у світ великої політики – вже в 1980-му вона приєдналася до президентської кампанії нової зірки республіканців Рональда Рейгана.



Як відомо, у перший свій строк Трамп постійно натякав, що наслідує саме цього політика, щоправда, на другу каденцію обрав собі на орієнтир колишнього золотошукача Мак-Кінлі.

Рейган тоді переміг і запустив великі зміни в США, а Сьюзан Саммеролл отримала потужне досягнення у тоді ще короткому резюме, а також місце в Міністерстві праці (на цьому її досвід у роботі на федеральному рівні вичерпується).



Рональд Рейган у своєму офісі зі Сьюзі Вайлз та її доньками, 14-річною Кеті Вайлз і 11-річною Кароліною Вайлз, у березні 1998 року / Фото Politico

Чарівниця з Флориди

У 1985-му році Сьюзі одружилася з колегою і республіканським лобістом Ленні Вайлзом, взяла його прізвище, ставши Сьюзі Вайлз, та народила двох доньок. Також подружжя перебралося з Нью-Йорка до теплішої Флориди та оселилося в передмісті Джексонвілла. Зазвичай у США до Флориди традиційно їдуть на пенсію, проте, інколи бувають виключення (Дональд Трамп не дасть збрехати, для нього сонячна Флорида стала трампліном у Білий дім).

На новому місці Сьюзі зайнялася старими справами – була керівницею штабу на виборах мера Джексонвілла та консультантом конгресменки Тіллі Фаулер, але й не забувала про велику політику. Зокрема, Вайлз брала участь в успішній кампанії Джорджа Буша-старшого (1988) та провальній Мітта Ромні (2012).

З 2004 по 2009 рік вона консультувала нового мера Джексонвіля Джона Пейтона (і знову виграла вибори), а на виборах губернатора Флориди 2010 року була частиною переможної команди бізнесмена Ріка Скотта, який взагалі-то вважався аутсайдером.

Завдяки цьому успіху Сьюзі Вайлз отримала репутацію чарівниці, яка може творити справжні політичні дива та перемагати з навіть безнадійними.

Свій успіх Вайлз поспішила монетизувати та відкрила консалтингові та лобістські фірми, що зробили політконсультантку не лише успішною, але й дуже заможною. Коло інтересів Вайлз вражає – згідно з відкритими даними, до свого призначення в адміністрацію Трампа за останні 7 років вона була офіційним лобістом 42 різних клієнтів, включно з тютюновими компаніями (найбільш ласий та одночасно найбільш токсичний варіант, у 2022 – 2024 роках тютюнова компанія Swisher International сплатила лобістам під орудою пані Сьюзі 120 000 доларів).



А також цілими державами, як-от Нігерією та Катаром (тим самим, який подарує Трампу літак і не захоче нічого за це, – 24 Канал). Крім того, клієнтами фірми Вайлз Mercury є добре відомі світу SpaceX Ілона Маска та телекомунікаційний монополіст AT&T.

Принц з Мар-а-Лаго: знайомство з Трампом і помста Рону Десантісу

Після цього, за всіма правилами казки, мав з'явитися принц на білому коні. І він таки з'явився, адже жив зовсім поруч – у Мар-а-Лаго, колишній зимовій резиденції президентів США, яка за призначенням не використовувалась і була для федерального уряду валізою без ручки, але в руках легендарного девелопера з Мангеттену знову повернула собі колишній блиск.

Дональд Трамп змінив Нью-Йорк на Флориду не від гарного життя, а в черговій гонитві за "світлим майбутнім" – у тропіках значно менші податки, ніж у Нью-Йорку, зокрема відсутній так званий income tax, тобто податок на доходи фізичних осіб, що для мільярдерів є просто райськими дарами, а для таких, як Трамп, – взагалі дарунком долі.

Хто зна, можливо, рахуючи збережені у Флориді від фіскалів гроші, Трамп і вирішив піти в політику, щоб більше не мати з цим проблем. Але для цього йому було потрібно диво. І ним стала Сьюзі Вайлз.

Вони познайомились у 2015 році, але на співбесіду довелося летіти до Нью-Йорка та роздивлятися один одного у TrumpTower. За словами самої Вайлз, яку цитує видання Politico у своєму великому профайлі на політтехнологиню, вона вразила майбутнього боса нестандартним підходом до розв'язання проблем: під час співбесіди вона підсунула величезного стільця, який стояв за 6 метрів від Трампа, ближче до майбутнього роботодавця (так само колись зробив на іншій співбесіді герой Вілла Сміта у комедії Men In Black).



Розкішна обкладинка Politico з профайлом Сьюзі Вайлз

Оглядини пройшли успішно й вже під час тріумфальної для Трампа кампанії 2016 року вона опікувалася Флоридою як співголова його штабу в цьому штаті. Попри загальний успіх і перемогу в штаті насправді все було не так просто. У Флориді Трамп мав солідну опозицію, зокрема, в особі брата та сина президентів США ексгубернатора штату Джеба Буша, а також сенатора від Флориди Марко Рубіо.

Це нині він є вірним прибічником Трампа, а 9 років тому був переконаним неоконом рейганівського штибу, публічно ганьбив конкурента та звинувачував у всіх смертних гріхах. Крім того, демонстрував величезний скепсис через не зовсім адекватну, а подекуди й відверто хамську поведінку Трампа.



Дональд Трамп та всюдисуща Сьюзі Вайлз / Фото Andrew Harnik / AP

Для успіху в такому дуже непростому штаті знадобилися усі таланти та зв'язки Сьюзі Вайлз. З цим завданням вона впоралася та у 2018 році була делегована президентом Трампом на допомогу з виборами маловідомому на той час Рону Десантісу.

Той на виборах губернатора Флориди стараннями Вайлз переміг, але так у себе повірив, що сам вирішив стати президентом США, а водночас почав вдавати із себе молодшу та прокачану версію Трампа для нового старту у 2024 (за неписаними партійними правилами, заважати чинному президенту у його поході на другий термін у США не прийнято, тому Десантіс проголосив себе наступником Трампа після його відходу не пенсію).

Звісно, в губернатора Флориди нічого не вийшло і на виборах 2024 року на нову суперзірку Республіканської партії чекало болюче фіаско, але Десантіс завадив і Трампу – через конфлікт інтересів Сьюзі Вайлз фактично не брала участі в президентській кампанії Трампа 2020 року, яку він програв Джо Байдену.



За чутками, у Вайлз з Десантісом стався конфлікт і через це він переконав Трампа обмежити співпрацю з нею (Вайлз довірили лише Флориду, яка тоді вважалася "хитким штатом", Трамп, до речі, там переміг, але цього було замало).

Згодом Вайлз назве роботу на Десантіса найбільшою помилкою в житті та не забуде нагадати, який він нікчема, після програшу Трампу на праймеріз. Для непублічної Вайлз цей "поодинокий" вихід у Х (вона написала колишньому босу "Bye, bye") став рідкісним (лише третім за рік), проте, дуже сильним знаком. Згодом твіт зник, але свій потужний слід залишив, чого не скажеш вже про Десантіса.

Як Сьюзі Вайлз допомогла Трампу перемогти й чому стала найближчою радницею

Нині очевидно, що Трампу у 2020-му році не вистачило в кампанії раціональності, системності та здорового глузду. Одним словом, всього того, що могла дати Сьюзі Вайлз.

Це зрозумів і сам кандидат, тому в черговий похід на Білий дім він пішов уже з нею. При цьому Вайлз вочевидь прийшла працювати на руїни – за час свого президентства Трамп пересварився з усією своєю командою (крім, хіба зятя Джареда Кушнера), отримав два імпічменти, спровокував чимало скандалів і навіть бунт (якщо вірити колегам з Бі-Бі-Сі), якого, як нині стверджує верховна влада Сполучених Штатів, не було в природі. Сьюзі Вайлз довелося розгрібати всі ці завали та вибудовувати нормальну стратегію та комунікацію.

І їй це вдалося! Навесні 2021 року Сьюзі Вайлз очолила передвиборчий штаб Трампа та заходилася наводити лад.

Вона врегульовувала численні судові позови, знаходила нових спонсорів (так на горизонті, наприклад, з'явився один зі стовпів Кремнієвої долини Пітер Тіль), а також переконувала старих, що Трамп адекватний і контрольований (нагадаємо, на той час вірогідність того, що Трамп проведе решту своїх днів за ґратами була далеко не нульовою).

Вайлз також була архітекторкою переговорів з Республіканською партією та зуміла переконати її топів повернути свою прихильність до Трампа.

Це нині здається, що в Трампа не було жодних варіантів, крім перемоги, але це не так. І велику роль у підсумковому успіху відіграла саме непублічна очільниця його штабу.

Кампанія-2024, якою Вайлз керувала разом з ветераном політконсалтингу Крісом Ласівітом, вийшла успішною та пройшла без великих скандалів. Трамп демонстрував спокійну рішучість і суттєво обмежив скандальні та непрогнозовані кроки. При цьому кандидат від республіканців не боявся відкривати щось нове (наприклад, інтерв'ю подкастерам) і залучати у такий спосіб нових виборців.

Як стверджують американські інсайдери, величезна заслуга в цьому саме керівниці його штабу (і ще трохи недолугої кампанії демократів). Не дивно, що вже в перші години після своєї перемоги 5 листопада 2024 року Дональд Трамп оголосив, що Вайлз стане 32-ю керівницею апарату Білого дому та першої в історії жінкою на цій посаді.

Сьюзі Вайлз відразу взялася за роботу. Вона швидко перекрила неформальні канали зв'язку з Трампом та замкнула все на собі. Тепер друзі Дональда Трампа по гольфу, щоб поговорити з президентом мають дзвонити та домовлятися із Сьюзі Вайлз, щоб та втиснула їх у щільний графік президента. Також Вайлз провели чистку оточення на предмет небажаних або токсичних зв’язків. Дісталося на горіхи навіть Ілону Маску.

Головний спонсор кампанії Трампа і його найбільший фанат, який в перші місяці після перемоги пана Дональда просто не вилазив з його флоридського маєтку, був обережно відсунутий трошки далі від першої особи.

За інформацією американських ЗМІ, саме Сьюзі Вайлз не дозволила Маску отримати власний кабінет у Білому домі та примусила співробітників вигаданої ним агенції DOGE звітувати їй, а не лише одіозному мільярдеру. Це, звісно, не врятувало USAID та не зупинило потік дивних твітів, але чи може хтось взагалі це зупинити.



Трамп і Вайлз / Фото Jabin Botsford / The Washington Post, Getty Images

Робота Вайлз – щось набагато більше, ніж просто керівниця патронажної служби президента США, вона виступає як найближчий радник Трампа та голос раціональності. Сам Трамп часто вмикає її в телефонні розмови, якщо ті стосуються політики. Тож можемо говорити й про певне використання Трампом українського досвіду.

При цьому нова робота – великий виклик для вже 68-річної Вайлз, яка до призначення не мала великого досвіду роботи на федеральному рівні та у Вашингтоні. Фактично їй довелося імпровізувати.



Команда Трампа / Фото – Крістофер Андерсон, Vanity Fair

Що розповіла Сьюзі Вайлз Vanity Fair?

За підсумками першого року Трампа після повернення до Білого дому можна сказати, що Сьюзі Вайлз зробила усе можливе, але цього виявилося замало. Наслідком цього розчарування стала відверта бесіда чиновниці з авторами інтерв'ю для гламурного видання Vanity Fair. Вайлз відверто розповіла Крісу Віпплу та Крістоферу Андерсону про численні проблеми як із Трампом, так і з іншими членами його команди.



Портрет Сьюзі Вайлз для Vanity Fair / Фото Крістофер Андерсон, Vanity Fair

Подробиці не те щоб шокували, бо всю цю неадекватність про "твою мамку", "свинку" та інший абсурд бачимо на власні очі, але дали зрозуміти, що все насправді ще гірше.

Завдяки інтерв'ю Vanity Fair (воно вийшло у двох частинах) з'ясувалося, що:

Вайлз прочитала документи Епштейна і підтвердила, що ім'я Трампа в них присутнє, при цьому генеральна прокурорка Пем Бонді "повністю провалила" розслідування справи;

Вайлз закликала Трампа не надавати помилування найжорстокішим учасникам заворушень 6 січня. Він проігнорував її пораду;

Трамп – людина, яка прагне помсти для політичних опонентів, ба більше – використовує для цього свою посаду;

Трамп діє з переконанням, що "немає нічого, чого він не може зробити. Абсолютно нічого".

Трамп не п'є, але є людиною з "особистістю алкоголіка" (Сьюзі Вайлз сказала, що її здатність працювати з Трампом від того, що вона виросла з батьком-алкоголіком);

віцепрезидент Джей Ді Венс "протягом десятиліття був прихильником теорій змов", а його трансформація з критика Трампа на його прихильника обумовлена кар'єрними амбіціями, а не принципами;

Ілон Маск є наркоманом і "запеклим споживачем кетаміну" (чиновниця схарактеризувала найбагатшу людину галактики зі статками в понад 600 мільярдів доларів як "дивакуватого, дивного типа", чиї дії часто були "нераціональними" і викликали у неї "жах".

Вайлз безуспішно намагалася переконати Трампа відкласти введення високих мит.



Вони виглядають так, ніби щойно уклали найкращий peace deal всіх часів / Фото Крістофер Андерсон, Vanity Fair

Після публікації двох частин інтерв'ю чиновниця знову пішла в Х та поспішила заявити, що Vanity Fair нібито проігнорували "важливий контекст" у її словах, а також, що "багато" її слів про президента США Трампа та його кабінет "виключили з історії". Здається, так і було. Журналісти та редактори викинули всю церемоніальну маячню та вихваляння, які так любить Трамп, і залишили голі факти.

Трамп вже встиг висловити підтримку своїй "крижаній королеві". У коментарі New York Post він назвав Вайлз "фантастичним працівником" і припустив, що журналісти могли ввести її в оману. Але, що в нього насправді на душі, дізнаємось з наступних публікацій Vanity Fair.