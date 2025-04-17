Точно не для США: кому тарифна війна Трампа несподівано відкрила нові можливості

Тарифна війна, яку розв'язав президент США Дональд Трамп, навряд чи зіграє йому на користь. Зате справжнім вигодонабувачем може стати китайський лідер Сі Цзіньпін.

Китай уже починає відкривати для себе нові можливості за кордоном – і це не тільки про економіку. Більше про це 24 Каналу розповів політолог і партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун.

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Як тарифна війна може зіграти проти самого Трампа

За словами політолога, шукати логіку в діях Дональда Трампа, особливо в економічній політиці, – справа доволі марна. Багато хто вважає, що за його рішеннями стоять довгострокові плани, прораховані на місяці чи навіть роки вперед. Але насправді світова політика, а тим більше політика Трампа, є досить приземленою. Вона часто не має ані політичного, ані бізнесового обґрунтування. Це, швидше, відображення особистих настроїв і душевного стану президента США.

Його спроби переконати світ не співпрацювати з Китаєм, запроваджувати санкції та більше "любити Америку" часто мають зворотний ефект. Внаслідок таких кроків закриваються численні програми міжнародної технічної допомоги, скорочуються медіапроєкти, руйнуються логістичні ланцюги постачання.

Переможець сидить точно не у Вашингтоні,

– наголосив Максим Джигун.

Реальним переможцем у цій тарифній війні може стати Сі Цзіньпін. Китай отримує нові можливості, зокрема для зміцнення своєї присутності в тих країнах, де раніше він міг лише мріяти про вплив – через системну присутність США. І йдеться не тільки про економіку, а й про "м'яку" силу: інфраструктурні зв'язки, зниження американського військового впливу в Індокитайському регіоні – усе це можливі наслідки цієї конфронтації.

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З одного боку ми маємо демократичну країну – Сполучені Штати Америки, з системою стримувань і противаг, з відкритою конкурентною економікою та впливовим громадянським суспільством. З іншого – авторитарну державу з централізованою плановою економікою, яка може ігнорувати суспільні настрої та напряму підтримувати бізнес із держбюджету задля досягнення політичних цілей.

У перспективі Америці доведеться йти на поступки Китаю. Вже видні перші сигнали – тимчасове призупинення мит на 90 днів. Політолог впевнений, що це рішення буде продовжено. Окрім цього, вже починаються виключення щодо торгівлі з Китаєм, особливо у сфері високих технологій. З часом це охопить інші галузі.

Сполучені Штати – хоч і є найсильнішою економікою світу – все ж існують у відкритому глобальному просторі й залежні від зовнішніх гравців так само як і інші.

Зауважимо, Сполучені Штати розглядають можливість збільшення мит на імпорт товарів з Китаю зі 145% до 245%.