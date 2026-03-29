Іран погрожує атакувати ізраїльські та американські університети
- Іран погрожує атакувати університети США та Ізраїлю у відповідь на авіаудари по своїх навчальних закладах.
- Тегеран вимагає від Вашингтона та Тель-Авіва засудити бомбардування і зупинити подібні дії, інакше Іран реалізує свої погрози.
Міністерство закордонних справ Ірану засудило останні авіаудари по двох провідних університетах країни. У відповідь на ці напади Тегеран попередив, що розглядає університети США та Ізраїлю як "законні цілі" для атак.
Іранська влада вимагає від Вашингтона та Тель-Авіва негайно засудити бомбардування навчальних закладів і зупинити подібні удари. Про це повідомляє Sky News.
Що відомо про погрози Тегерану?
Іран засудив недавні авіаудари, які були здійснені по двох головних університетах країни: Ісфаханському технологічному університету та Університету науки та технологій у Тегерані.
Речник Міністерства закордонних справ Ірану, Есмаїл Багаї, заявив, що ці університети не є військовими цілями та стали мішенню агресії в рамках "незаконної війни" проти Ірану. Іран вважає такі напади спробою паралізувати наукову діяльність та знищити культурну спадщину країни, вказуючи на систематичні удари по університетах і дослідницьких центрах.
Корпус вартових ісламської революції Ірану оголосив, що у відповідь на ці напади вони розглядають можливість атакувати університети США та Ізраїлю, а також їхні філії в регіоні.
Тегеран вимагає, щоб США офіційно засудили авіаудари по своїх університетах до 12:00 понеділка, 30 березня, і зупинили Ізраїль від подальших атак. Якщо вимоги не будуть виконані, Іран погрожує реалізувати свої погрози та завдати ударів по цілях у США та Ізраїлі.
Цей інцидент є першим випадком, коли Іран погрожує атаками на американські та ізраїльські університети у відповідь на подібні напади, що свідчить про підвищену ескалацію напруження між Тегераном, Вашингтоном та Тель-Авівом.
Війна США та Ірану: останні новини
Іран завдав серйозного удару по американській авіабазі в Саудівській Аравії, знищивши один із рідкісних літаків. Він є критично важливим для системи раннього виявлення та управління ВПС США. Атака була здійснена 27 березня 2026 року, коли Іран застосував ракетний удар по авіабазі Принц Султан.
У США розглядають можливість проведення наземних військових операцій проти Ірану. Однак остаточного рішення щодо введення військ наразі немає. Водночас Пентагон уже готується до сценаріїв, які передбачають використання морської піхоти та сил спеціального призначення.
Тим часом іранська влада планує залучати дітей віком від 12 років до спеціальних навчальних програм. У таких таборах підлітків навчатимуть основам військової справи, дисципліни та ідеологічної підготовки.