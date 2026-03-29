Іран погрожує атакувати ізраїльські та американські університети

Міністерство закордонних справ Ірану засудило останні авіаудари по двох провідних університетах країни. У відповідь на ці напади Тегеран попередив, що розглядає університети США та Ізраїлю як "законні цілі" для атак.

Іранська влада вимагає від Вашингтона та Тель-Авіва негайно засудити бомбардування навчальних закладів і зупинити подібні удари. Про це повідомляє Sky News.

Дивіться також Без втручання військових США: ексчлен парламенту НАТО припустив план Трампа в Ірані

Що відомо про погрози Тегерану?

Іран засудив недавні авіаудари, які були здійснені по двох головних університетах країни: Ісфаханському технологічному університету та Університету науки та технологій у Тегерані.

Речник Міністерства закордонних справ Ірану, Есмаїл Багаї, заявив, що ці університети не є військовими цілями та стали мішенню агресії в рамках "незаконної війни" проти Ірану. Іран вважає такі напади спробою паралізувати наукову діяльність та знищити культурну спадщину країни, вказуючи на систематичні удари по університетах і дослідницьких центрах.

Корпус вартових ісламської революції Ірану оголосив, що у відповідь на ці напади вони розглядають можливість атакувати університети США та Ізраїлю, а також їхні філії в регіоні.

Тегеран вимагає, щоб США офіційно засудили авіаудари по своїх університетах до 12:00 понеділка, 30 березня, і зупинили Ізраїль від подальших атак. Якщо вимоги не будуть виконані, Іран погрожує реалізувати свої погрози та завдати ударів по цілях у США та Ізраїлі.

Цей інцидент є першим випадком, коли Іран погрожує атаками на американські та ізраїльські університети у відповідь на подібні напади, що свідчить про підвищену ескалацію напруження між Тегераном, Вашингтоном та Тель-Авівом.

Війна США та Ірану: останні новини