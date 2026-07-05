Окрім Зеленського, Трамп у День незалежності США поспілкувався з Путіним

Лідери США та Росії Дональд Трамп і Володимир Путін 4 липня провели тривалу телефонну розмову у розпал американського національного свята. На порядку денному стояли складні геополітичні питання.

Помічник президента Росії Юрій Ушаков розповів російським ЗМІ, що діалог Путіна з Трампом тривав майже 1,5 години. 24 Канал розповідає, про що у ньому мовилося.

Дивіться також "Столиця Росії – Москва": у Кремлі "відмазали" Путіна від зустрічі із Зеленським у Костянтинівці

Про що говорили Трамп і Путін телефоном 4 липня?

Володимир Путін особисто привітав Дональда Трампа та американський народ із Днем незалежності США. Хоча у Кремлі наголошують, що телефонна розмова лідерів 4 липня 2026 року відбулася за ініціативою американської сторони (мовляв, це "багато про що свідчить"), варто нагадати, що Трамп надсилав до Москви на День Росії 12 червня тепле послання – тож крок Путіна навзаєм скидався б на логічний.

Хай там як, а Трамп у Путін зачепили максимально серйозні теми. Зокрема, обговорили війну в Україні, особливо в контексті майбутньої участі глави Білого дому у саміті НАТО в Туреччині, запланованому на 7 – 8 липня. На жаль, російський президент продовжив описувати "реальну картину поля бою", яку вигадав ще напередодні.

США тим часом укотре підтвердили готовність виступати посередником для досягнення швидкого миру. Ба більше, спецпредставники Стів Віткофф та Джаред Кушнер готові вирушити до Москви з посередницькою місією – але конкретики з цього приводу щодо дат чи тем обговорення не прозвучало.

Путін же вкотре наголосив, що політико-дипломатичне врегулювання можливе лише за умови врахування "ключових інтересів Росії". Простіше кажучи, за умови капітуляції України.

Додамо, що окрім військових питань, президенти говорили й про глобальну економіку, перспективи для співпраці, стабільність на енергетичних ринках тощо. І, як завжди, згадали про союзництво країн під час Другої світової війни.

Трамп і Зеленський поговорили телефоном раніше: про що саме?

Телефонний контакт російського диктатора з американським лідером відбувся невдовзі після того, як Дональд Трамп провів розмову з Володимиром Зеленським. Бесіда почалася з привітання з боку Зеленського з 250 річницею незалежності США.

Далі президент України наголосив, що зараз є реальна перспектива завершити війну, але для цього необхідна стійка рішучість Сполучених Штатів. Лідери також обговорили справжню поточну ситуацію на фронті та постачання американського озброєння, зокрема систем ППО Patriot. Наприкінці політики домовилися продовжити переговори під час саміту НАТО в Анкарі.