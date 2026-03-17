На території АЕС в Ірані впав боєприпас: чи є небезпечні пошкодження

Поблизу іранської АЕС Бушер впав снаряд. Після цього у мережі масово почали ширитися повідомлення про "ядерну катастрофу".

Офіційна інформація не підтверджує таких заяв. Про це повідомляє іранське агентство Tasnim.

Чи є небезпека ядерної катастрофи?

Іранське агентство повідомило, що снаряд упав поблизу атомної електростанції Бушерської АЕС. За їхніми даними, інцидент стався на території об’єкта, однак наразі відсутні будь-які підтвердження пошкоджень чи технічних збоїв.

Попри це, у соціальних мережах і деяких медіа почали з’являтися повідомлення про нібито "ядерну катастрофу" або серйозну загрозу. Втім, такі заяви не відповідають офіційній інформації та не підтверджені жодними джерелами.

Організація з атомної енергії Ірану наголошує, що після падіння боєприпасу не зафіксовано жодних витоків радіації або пошкодження критичної інфраструктури. Також не надходило повідомлень про постраждалих.

Зазначимо, що атомні електростанції мають багаторівневу систему захисту, яка здатна витримувати зовнішні впливи. Саме тому поодиноке падіння снаряда не означає автоматичної загрози ядерної аварії.

