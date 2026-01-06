Обійми та поклони: як союзники Венесуели зустріли тимчасову лідерку Родрігес

Тимчасова президентка Венесуели Делсі Родрігес провела перші зустрічі на посаді. Вона говорила з послами Ірану, Китаю та Росії. Це був знак для США від Родрігес.

Навіщо Делсі Родрігес зустрілася з послами диктаторських країн?

Одразу після складання присяги на посаді тимчасової лідерки Венесуели Делсі Родрігес спілкувалася на міжнародні теми. На церемонії з високопосадовицею були троє дипломатів: посли Китаю, Ірану та Росії.

Їхня зустріч показала прихильність диктаторських країн до Венесуели. Раніше саме ці держави засудили операцію США проти венесуельського лідера Ніколаса Мадуро.

Посол Китаю у Венесуелі Лан Ху обійняв Родрігес, а представник Росії Сергій Мєлік-Багдасаров і посол Ірану Алі Чегіні вклонилися їй.

Як пишуть місцеві ЗМІ, Делсі Родрігес зустрілася з представниками цих трьох країн і тим самим продемонструвала Сполученим Штатам, що політична система Каракаса зберігає спадкоємність й орієнтацію на збереження відносин з ключовими союзниками.

Які стосунки Родрігес має зі США?

Раніше американський президент Дональд Трамп заявив, що він та команда проводять "дуже плавне спілкування" з Делсі Родрігес. Так державний секретар Марко Рубіо, за словами Трампа, "вільно розмовляє з нею іспанською, і їхні стосунки були дуже міцними". Посадовці Венесуели нібито знають, що країна потребує допомоги й тому готові мати партнерські відносини зі Сполученими Штатами.

