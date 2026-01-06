Обійми та поклони: як союзники Венесуели зустріли тимчасову лідерку Родрігес
- Тимчасова президентка Венесуели Делсі Родрігес одразу після присяги зустрілася з послами Ірану, Китаю та Росії.
- Раніше США мали "дуже плавне спілкування" з Родрігес, що свідчить про можливість партнерських відносин.
Тимчасова президентка Венесуели Делсі Родрігес провела перші зустрічі на посаді. Вона говорила з послами Ірану, Китаю та Росії. Це був знак для США від Родрігес.
Про це пише 24 Канал з посиланням на HCH Televisión Digital.
Навіщо Делсі Родрігес зустрілася з послами диктаторських країн?
Одразу після складання присяги на посаді тимчасової лідерки Венесуели Делсі Родрігес спілкувалася на міжнародні теми. На церемонії з високопосадовицею були троє дипломатів: посли Китаю, Ірану та Росії.
Їхня зустріч показала прихильність диктаторських країн до Венесуели. Раніше саме ці держави засудили операцію США проти венесуельського лідера Ніколаса Мадуро.
Посол Китаю у Венесуелі Лан Ху обійняв Родрігес, а представник Росії Сергій Мєлік-Багдасаров і посол Ірану Алі Чегіні вклонилися їй.
Як пишуть місцеві ЗМІ, Делсі Родрігес зустрілася з представниками цих трьох країн і тим самим продемонструвала Сполученим Штатам, що політична система Каракаса зберігає спадкоємність й орієнтацію на збереження відносин з ключовими союзниками.
Які стосунки Родрігес має зі США?
Раніше американський президент Дональд Трамп заявив, що він та команда проводять "дуже плавне спілкування" з Делсі Родрігес. Так державний секретар Марко Рубіо, за словами Трампа, "вільно розмовляє з нею іспанською, і їхні стосунки були дуже міцними". Посадовці Венесуели нібито знають, що країна потребує допомоги й тому готові мати партнерські відносини зі Сполученими Штатами.
Що передувало?
Минулих вихідних Ніколаса Мадуро затримали у його власній спальні та згодом доставили до суду.
Його підозрюють у наркотероризмі, змові з метою імпорту кокаїну та зберігання кулеметів і руйнівних пристроїв. Дружина Мадуро Сілія Флорес також ув'язнена.
Після цього тимчасовою лідеркою Венесуели стала віцепрезидентка Делсі Родрігес. Вона пообіцяла забезпечити країні спокій.
Усунення президента Венесуели Мадуро може вплинути на геополітичну ситуацію. Лідери Росії та Китаю, на думку аналітиків, можуть скористатися ситуацією для отримання вигоди.