Трамп знайшов слабке місце в Путіна: чи може це зупинити війну

Адміністрації Трампа вдалося знайти точки впливу на Путіна. Основним важелем є тиск на союзників – Іран і Венесуелу, щоб обмежити можливості Кремля вести війну проти України.

Про це йдеться в публікації Fox News.

Яке слабке місце знайшов Трамп у Путіна?

США почали тиснути на Путіна за допомогою впливу на союзників. Ідеться про Іран, Венесуелу та інші країни-союзники, що забезпечують Росію військовими ресурсами та допомагають обійти санкції.

Америка б'є по логістичних ланцюгах цих країн. Це послаблює здатність Росії продовжувати війну.

Морган Мерфі, колишній радник спецпосланця США, заявив, що Штати "прибрали Венесуелу з шахівниці". А натепер зосереджені на тиску на Ірану, адже він постачає безпілотники та іншу військову допомогу.

Окрім цього, Трамп почав тиснути на посередників. Генерал ВПС США у відставці Брюс Карлсон підкреслив, що такі атаки є головним елементом стратегії.

Він зазначив, що Венесуела, Іран і тіньовий флот підтримують Росію ресурсами для війни, а атаки на ці маршрути зменшують фінансові можливості Кремля й ускладнюють ведення війни.

Цікаво! Окрім тиску на Росію, Америка пропонує "золотий міст" для Кремля. Це надасть можливість повернутися до переговорів та частково відновити економічну співпрацю.

Однак у Москві відхилили таку ініціативу. Аналітики зазначають, що розвиток війни в основному залежить від того, як Росія відреагує на міжнародний тиск і чи погодиться на дипломатичне розв'язання війни.

Що ще може вплинути на Росію?