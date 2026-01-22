Президент-небезпека: Economist опублікував обкладинку з напівоголеним Трампом на ведмеді

У світі обговорюють можливе захоплення Гренландії владою США. Ця тема нині на перших шпальтах міжнародних медіа. Видання The Economist пішло ще далі.

У зв'язку з претензіями Сполучених Штатів на Гренландію, на новій обкладинці видання зобразило Дональда Трампа, який сидить верхи на білому ведмеді. Про це пише 24 Канал.

Яким зобразили Трампа на обкладинці The Economist?

Січнева обкладинка The Economist алегорично демонструє бажання Дональда Трампа взяти під свій контроль Гренландії. Видання використало символи й до того ж зобразили американського президента напівголим.



The Economist створив обкладинку з напівоголеним Трампом / Фото видання

Обкладинка привернула увагу багатьох користувачів мережі. Фото дещо нагадує подібну ілюстрацію, на якій зображували російського диктатора Володимира Путіна.



Путіна теж зображували верхи на ведмеді / Фото з мережі

Трамп знову заявив про надання йому "права, титулу та володіння" Гренландією. Водночас він відмовився вводити тарифи на ті країни НАТО, які не підтримували таку анексію. Тому криза, яка могла сколихнути Альянс, ймовірно, вже не настане.

Однак аналітики вважають, що такі кроки Дональда Трампа можуть бути лише тактичним відступом. Американський лідер вже давно прагне мати контроль над островом. Але в НАТО це сприймають як загрозу. Відтак, союзники США вбачають можливість глобальної перебудови, а Сполучені Штати можуть розглядати Гренландію як місце для розміщення військових сил.

Якщо острів належатиме Америці, ні Росія, ні Китай не наважаться по ньому вдарити. Але Гренландія вже має американську базу та захищена статтею 5 НАТО, згідно з якою її члени, включаючи Сполучені Штати, зобов'язуються надати допомогу будь-якій державі, на яку напали,

– зазначили в The Economist.

