Трамп думає, що Путін прислухається до нього і припинить обстріли

Президент США Дональд Трамп заявив, що, на його думку, Владімір Путін прислухається до нього та припинить обстріли України.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Clash Report.

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Чи почує Путін заклик Трампа

Журналісти запитали у Дональда Трампа, чи дослухається, на його думку, очільник Кремля до заклику припинити ракетні удари по України.

Я думаю, так,

– лаконічно відповів президент США.

Раніше Дональд Трамп відреагував на масовану атаку по Києву, яку російські війська здійснили в ніч на 24 квітня. Президент США заявив, що його не влаштовують російські удари по столиці України: за його словами, "в них не було необхідності". Трамп також закликав Путіна припинити обстріли та укласти мирну угоду.

Нагадаємо, в ніч на 24 квітня сили ППО збили в небі над Україною 112 повітряних цілей, серед яких були 48 ракет різних типів та 64 ударних безпілотники типу "Шахед". Внаслідок цинічного ворожого обстрілу в Києві загинули 12 людей, постраждали – понад 90.