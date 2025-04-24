Трамп думає, що Путін прислухається до нього і припинить обстріли
- Президент США Дональд Трамп вважає, що Владімір Путін прислухається до його заклику та припинить ракетні удари по Україні.
- Раніше Дональд Трамп також закликав очільника Кремля укласти мирну угоду.
Президент США Дональд Трамп заявив, що, на його думку, Владімір Путін прислухається до нього та припинить обстріли України.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Clash Report.
Дивіться також Летіли "Калібри", балістика, "Шахеди", є багато жертв: що відомо про удар по Києву 24 квітня
Чи почує Путін заклик Трампа
Журналісти запитали у Дональда Трампа, чи дослухається, на його думку, очільник Кремля до заклику припинити ракетні удари по України.
Я думаю, так,
– лаконічно відповів президент США.
Раніше Дональд Трамп відреагував на масовану атаку по Києву, яку російські війська здійснили в ніч на 24 квітня. Президент США заявив, що його не влаштовують російські удари по столиці України: за його словами, "в них не було необхідності". Трамп також закликав Путіна припинити обстріли та укласти мирну угоду.
Нагадаємо, в ніч на 24 квітня сили ППО збили в небі над Україною 112 повітряних цілей, серед яких були 48 ракет різних типів та 64 ударних безпілотники типу "Шахед". Внаслідок цинічного ворожого обстрілу в Києві загинули 12 людей, постраждали – понад 90.