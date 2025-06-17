Як Трамп ганебно втік зі саміту G7 у Канаді та чому не зустрівся із Зеленським

Американський президент Дональд Трамп фактично влаштував втечу з полів саміту G7, що проходить у Канаді. Очевидно, що там від нього чекали лідерства та відповідальної поведінки. Натомість він знову показав себе безвідповідальним та егоїстичним.

Хроніки несмішного цирку від наймогутнішої людини планети – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Читайте також Трамп достроково покинув саміт G7, не зустрівшись із Зеленським

Що відомо про втечу Трампа і як він її пояснив

У понеділок, 15 червня, в Канаді стартував триденний саміт провідних демократичних країн світу G7. У матеріалі-анонсі до нього 24 Канал обережно висловлював сподівання, що колективний розум лідерів вільного світу зможе вплинути на Дональда Трампа та примусить його бодай на короткий час стати адекватним.

Окрім цього, неабиякі надії покладала на Трампа й Україна, адже він мав зустрітися у Кананаскісі з президентом Зеленським, щоб обговорити можливі санкції США проти Росії, а також продаж Україні американської зброї.

На жаль, всі сподівання виявилися марними, адже Трамп вкотре показав себе Трампом і просто вирішив втекти від проблем, достроково залишивши саміт G7 і чимало питань до себе.

Якщо коротко окреслити відчуття всіх учасників G7 в емоціях італійської прем'єрки Мелоні: дивіться відео

Офіційною причиною раптової втечі стали невідомі непереборні обставини, можливо, пов'язані з подіями на Близькому Сході, де розгорнулася дистанційна війна між Ізраїлем та Іраном.

Сам Трамп залишив широке поле для трактувань свого демаршу, виголосивши традиційно суперечливу заяву:

Я повинен повернутися. Це дуже важливо… Але ви, напевно, бачите те, що бачу я. І я повинен повернутися, як тільки зможу… Я повинен повернутися раніше зі зрозумілих причин. Вони розуміють. Це дуже важливо.

Чому Трамп вдає ображеного і як його прийняли в Канаді

При цьому не до кінця зрозуміло, яка ж це терміновість виникла, адже Ізраїль зараз руйнує Іран без допомоги США, а грізні твіти можна писати й з Альберти, бо й там є швидкісний інтернет. До того ж летіти з Кананаскісу до Вашингтону не більше двох годин.

А перекидання американських військових літаків і дозаправників на Близький Схід для потенційного створення "повітряного мосту" почалося ще до візиту Трампа в Канаду – майже синхронно з воєнним парадом на честь його дня народження. Тобто пан президент США не має ніяких реальних підстав для втечі і зборів Ради національної безпеки в Ситуаційній кімнаті, щоб "бути готовим". Це все звичайно ж фарс або просто "дешеві понти".

Далі Трамп ще більше напустив туману і не забув при цьому образити президента Франції Макрона, ніби це якийсь недолугий Такер Карлсон:

Президент Франції Емманюель Макрон, який прагне публічної уваги, помилково сказав, що я залишив саміт G7 у Канаді і повернувся до Вашингтона, щоб працювати над "перемир'ям" між Ізраїлем та Іраном. Помилка! Це щось набагато більше. Умисно чи ні, Емманюель завжди розуміє неправильно.

На що він натякає? На приєднання США до операції Ізраїля? Ну, побачимо, як то кажуть. Але тоді це вже не назвеш "війною Байдена".

Звісно, Трамп оголошував у США з десяток надзвичайних станів, але насправді це просто юридична ширма, щоб діяти в обхід Конгресу і дедалі більше узурпувати владу, натомість ніякої загрози для Америки немає (крім самого Трампа та його послідовників).

За бажання, він може оголосити "надзвичайним станом" навіть презентацію золотого "трампофону" чи нової колекції "трампобіблій", на продажі яких нині заробляє мільйони доларів. Тому всі ці надування щік і гра на публіку з метою показати себе дуже впливовим і дуже ображеним.

При цьому жодних підстав ображатися у Трампа просто не було. Господар Саміту прем'єр-міністр Канади Марк Карні влаштував американському президенту розкішний прийом із залученням ефектних "маунті" (вояків канадської кінної поліції) і навіть стримувався і не реагував на хамські уколи Трампа. Те саме робили й усі інші учасники заходу. Що казати, якщо Трампу навіть подарували ігрову футболку Кріштіану Роналду з його автографом і мудрим підписом – "Президенту Дональду Трампу. Граймо заради миру. Як команда".

Не кажучи вже про:

обіцяні для США поступки в митній війні;

пропозицію залити Європу американським СПГ по самі вінця;

раптову солідарність з США у питанні підтримки Ізраїля;

відмову лідерів G7 від фінального спільного комюніке, яке містило незручні для Трампа формулювання щодо Росії;

пропозицію продати Україні зброю за "живі гроші".

Втім, всі ці та багато інших "плюшок", включно з майкою найвеличнішого егоїста в історії футболу, мали на Трампа приблизно той самий ефект, що й презентований чемпіонський пояс боксера Усика.

Реальні підстави для втечі

Чому ж тоді Трамп втік? Бо на нього чекали важливі та важкі розмови, але не в Ситуативній кімнаті Білого дому, а в Канаді – з Президентом України Володимиром Зеленським. Також перед Трампом постала необхідність виконання власних грізних обіцянок на адресу Росії.

До теми Це коштуватиме США мільярди доларів, – Трамп про те, чому не вводить санкції проти Росії

Всього цього Трамп боявся як вогню і тому використав як привід загострення на Близькому Сході, хоча насправді йому глибоко начхати на людей і численні жертви. Бо він думає лише про себе улюбленого, і 79-річного егоїста схоже вже ніяк не змінити.

Натомість має змінитися ставлення до нього від решти G7, яку Трамп усіма силами намагається перетворити на G6.

Тут, на жаль, також нічого нового – 7 років тому він робив те саме на своєму першому саміті G7. Він, до речі, проходив так само в Канаді і подарував на спомин ось цю легендарну світлину фотокорів Getty Images.



Зустріч G7 у 2018 році / фото Getty Images

7 років потому Трамп так само нахабно ображає лідерів світу (взагалі-то своїх союзників і партнерів), зневажає гостинність прем'єр-міністра Канади та фактично просто викрадає час у лідерів вільного світу. Це відверта зневага та чіткий сигнал, що далі потрібно планувати власні дії без США. А Трамп, якщо захоче, нехай формує своє нове G7 з Росією, Китаєм, КНДР та іншими країнами-паріями, до авторитарних правителів яких він має нездоровий і неприродній потяг.