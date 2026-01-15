Трамп любить створювати хаос у світі, – експерт припустив задум США щодо Гренландії
- США зацікавлені у купівлі Гренландії через можливу загрозу з боку Росії та Китаю, але Данія не готова продати острів.
- Ідеї Трампа щодо Гренландії не мають значної підтримки в американському суспільстві, а напруга може стабілізуватися шляхом посилення військової присутності США як країни НАТО.
США прагнуть купити Гренландію, щоб контролювати територію. Причиною є ймовірна загроза у цьому регіоні від Росії та Китаю. Дональд Трамп може мати власний забув щодо цієї ситуації.
Гренландія є частиною Данії. Данська влада не готова продати свій острів. Як наслідок, у Гренландії оголосили військові навчання. Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус розповів 24 Каналу, що в американському суспільстві ідеї Трампа також не мають значної підтримки.
Які плани Трампа має на Гренландію?
Іван Ус підкреслив, що в американських ЗМІ доволі часто порушують тему Гренландії. Там наголошують, що острів не обов'язково купувати, бо США є членами Альянсу, який вже і так відповідає за безпеку у цьому регіоні.
Формальна причина, чому Трамп хоче зайти в Гренландію – це присутність там китайців та росіян. Отже, якщо НАТО посилюватиме захист Гренландії, то ситуація може бути кращою. Але, як на мене, Трамп не хоче анексувати цю територію,
– висловився він.
Однак напруга довкола Гренландії все ж виникла. Експерт вважає, що ця ситуація може стабілізуватися, якщо США, як країна НАТО, домовляться із Данією просто посилити свою військову присутність на острові, аби не виникали загрози з боку Росії чи Китаю.
Трамп іноді любить створювати хаос у світі, то він, серед іншого, постійно й підіймає тему Гренландії. Але малоймовірно, що він це робить, аби захопити острів,
– додав Іван Ус.
До слова, Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок вважає, що заяви Дональда Трампа про Гренландію є частиною ширшої зміни зовнішньої політики США, яка ламає усталені підходи. За його словами, такі кроки створюють дискомфорт не лише для Європи, а й для Росії та Китаю, особливо через боротьбу за вплив в Арктиці. Аналітик переконаний, що ця стратегія змушує союзників виходити із зони комфорту та посилює тиск на авторитарні режими.
Що відомо про намагання США купити Гренландію?
Влада Гренландії заявила, що не підтримає перехід під контроль США. Там і далі хочуть залишатися частиною Королівства Данія. Ця заява прозвучала 13 січня 2026 року.
Трамп попросив НАТО передати Данії повідомлення, аби та покинула Гренландію. Американський лідер вважає, що лише США можуть гарантувати безпеку у цьому регіоні, з огляду на загрози з боку Росії та Китаю.
Президент США прагне купити Гренландію. Марко Рубіо отримав завдання підготувати пропозицію щодо цього. Американці, ймовірно, можуть витратити на це до 700 мільярдів доларів.