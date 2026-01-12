Посланець Трампа звинуватив Данію в "окупації" Гренландії: Копенгаген відповів на гучні заяви
- США звинуватили Данію в "окупації" Гренландії після Другої світової війни, але посол Данії відкинув це твердження.
- Данський посол підкреслив, що статус Гренландії визнаний на міжнародному рівні, а право вирішувати майбутнє острова належить його народу.
США звинуватили Данію нібито окупації Гренландії після Другої світової війни "в обхід протоколів ООН". Втім посол Данії відкинув це твердження, зазначивши, що статус острова визнаний на світовому рівні та в Альянсі.
Про це пише 24 Канал із посиланням на допис спецпосланця США по Гренландії Джеффа Лендрі та відповідь посла Данії у США Єспера Мьоллера Серенсена.
Чому США заговорили про "окупацію" Гренландії?
Лендрі завив, що історичний контекст у відносинах між США, Данією та Гренландією має велике значення. За його словами, під час нацистської окупації Данії, саме Штати забезпечували суверенітет Гренландії. А вже після завершення Другої світової війни, Данія нібито "знову окупувала" острів "в обхід протоколів ООН".
Спецпосланець наголосив, що у питанні острова для США йдеться про "гостинність, а не про ворожість".
Як на такі заяви відповіли у Данії?
Посол Данії в США різко відреагував на заяву представника, відкинувши слова про "окупацію" та порушення норм ООН.
Серенсен наголосив, що Гренландія вже упродовж століть є невід'ємною частиною королівства, і цей статус неодноразово отримував міжнародне визнання, зокрема з боку попередніх адміністрацій США, ООН та світової спільноти загалом.
Водночас дипломат підкреслив, що право вирішувати майбутнє острова належить виключно народу Гренландії. А у відповідь на спекуляції спецпредставника США на тему Другої світової війни Серенсен зазначив, що в міждержавних відносинах "факти мають значення".
Трамп планує захопити Гренландію: що відомо?
За інформацією видання Daily Mail, Дональд Трамп наказав командуванню сил спеціальних операцій США підготувати план вторгнення до Гренландії. Втім Об'єднаний комітет начальників штабів не в захваті від такої ініціативи президента, тож наразі блокує її.
Дипломати вже змоделювали так званий ескалаційний сценарій, за якого Трамп застосовує силу або політичний тиск, щоб розірвати зв'язки Гренландії з Данією. За їхніми словами, найгірший сценарій може призвести до "руйнування НАТО зсередини".
За даними журналістів, Вашингтон може активізуватись напередодні проміжних виборів у США в листопаді, а також до 250-ї річниці проголошення незалежності Сполучених Штатів 4 липня.