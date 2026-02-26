Трамп у розмові з Зеленським заявив прагнення закінчити війну "в ідеалі за місяць", – Axios
- Дональд Трамп під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським висловив бажання закінчити війну в Україні за місяць.
- Політики обговорювали також майбутні переговори в Женеві та тристоронні зустрічі між Україною, США і Росією у березні.
Війну в Україні спробують закінчити за місяць. Щонайменше, такий висновок можна зробити з подробиць телефонної розмови Володимира Зеленського і Дональда Трампа 25 лютого.
Про це написали у виданні Axios, посилаючись, щоправда, на анонімні джерела. Розповідаємо, що відомо на цей момент.
Дивіться також Є кілька концепцій питання територій, вони мають бути вирішені на зустрічі лідерів, – Віткофф
Неочікуваний дзвінок Трампа і Зеленського 25 лютого: які подробиці дізналися ЗМІ?
Дональд Трамп мав неочікувану телефонну розмову з Володимиром Зеленським увечері 25 лютого. Президенти США й України обговорювали перспективи завершення війни. Американські ЗМІ оприлюднили деякі подробиці того, про що саме мовилося.
З посиланням на неназваних українських посадовців журналісти стверджують, що бесіда, яка тривала близько 30 хвилин, відбулася у позитивній атмосфері. При цьому, що найцікавіше, Трамп наголосив на прагненні завершити війну впродовж якнайкоротшого проміжку часу, в ідеалі – місяця.
Глава Білого дому назвавши війну "занадто довгою" і вказав, що готовий докласти зусиль для мирного врегулювання. Цікаво, що під час розмови президентів були присутні Стів Віткофф і Джаред Кушнер.
Український глава держави у телеграмі також зазначав, що обговорював з американським колегою теми, які найближчими днями мають бути предметом переговорів у Женеві. А ще підготовку до нових тристоронніх зустрічей між Україною, США і Росією у березні.
Які останні новини на переговорному треку?
Телефонна розмова між Трампом і Зеленським відбулася напередодні нових дипломатичних контактів, які можуть вплинути на подальший перебіг подій. Наразі це про зустріч представників України та США у Женеві.
Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що переговори з російською та українською делегаціями ведуть "дуже й дуже обережно". При цьому Дональд Трамп доручив американським перемовникам "покласти край вбивствам" у війні в Україні.
Тим часом Володимир Путін оголосив про масштабне нарощування військового потенціалу та мілітаризацію суспільства. Аналітик Дмитро Корнієнко у розмові з 24 Каналом вказував, що за цим може стояти підготовка до складного внутрішнього рішення для Кремля.