Новорічна обіцянка: Трамп розповів яку ціль має у 2026 році

Американський президент Дональд Трамп відзначив Новий рік у своїй резиденції в Мар-а-Лаго. На святкуванні перебували журналісти, які поставили лідеру США цікаве питання.

Трамп без роздумів на нього відповів. Про це пише 24 Канал з посиланням на Clash Report.

Дивіться також Трамп репостнув статтю, в якій ідеться, що Путін – великий брехун і вигадав атаку на резиденцію

Яку новорічну обіцянку дав Трамп?

Дональд Трамп масштабно відсвяткував Новий рік з дружиною Меланією, близьким колом, прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу та журналістами. Дійство відбувалося на розкішній віллі у Флориді.

Американський лідер все ще націлений завершити війни, щоб стати історичним миротворцем. Про це він сказав і на вечірці, коли представники преси запитали в нього, яку новорічну обіцянку він готовий дати.

Мир на Землі,

– коротко відповів Дональд Трамп.

У новорічну ніч Трамп та його оточення спостерігали за феєрверком. Помітно, що разом з ним там перебував Нетаньягу.

Трамп відзначив Новий рік у Мар-а-Лаго: дивіться відео

Зазначимо, що публічно Трамп і Нетаньягу демонструють дружні стосунки та тісну співпрацю, особливо щодо безпеки Ізраїлю, Сектора Гази й Ірану. Водночас між ними є розбіжності, зокрема щодо політики Ізраїлю на Західному березі та підходів до врегулювання конфлікту з палестинцями.

Нагадаємо! Вілла Мар-а-Лаго побудована у 1924 – 1927 роках. Зараз маєток належить Дональду Трампу. Спочатку вілла була зимовою резиденцією першої власниці Марджорі Меррівезер-Пост, але американський лідер перетворив її на приватний клуб, де приймає гостей та проводить міжнародні зустрічі.

Що відомо про мирний процес, який ініціював Трамп?