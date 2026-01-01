Укр Рус
1 січня, 11:27
Оновлено - 11:28, 1 січня

Новорічна обіцянка: Трамп розповів яку ціль має у 2026 році

Дар'я Смородська
Основні тези
  • Дональд Трамп під час новорічного святкування в Мар-а-Лаго пообіцяв стати миротворцем.
  • На святі були присутні прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу та журналісти.

Американський президент Дональд Трамп відзначив Новий рік у своїй резиденції в Мар-а-Лаго. На святкуванні перебували журналісти, які поставили лідеру США цікаве питання.

Трамп без роздумів на нього відповів. Про це пише 24 Канал з посиланням на Clash Report.

Яку новорічну обіцянку дав Трамп?

Дональд Трамп масштабно відсвяткував Новий рік з дружиною Меланією, близьким колом, прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу та журналістами. Дійство відбувалося на розкішній віллі у Флориді.

Американський лідер все ще націлений завершити війни, щоб стати історичним миротворцем. Про це він сказав і на вечірці, коли представники преси запитали в нього, яку новорічну обіцянку він готовий дати.

Мир на Землі, 
– коротко відповів Дональд Трамп.

У новорічну ніч Трамп та його оточення спостерігали за феєрверком. Помітно, що разом з ним там перебував Нетаньягу. 

Трамп відзначив Новий рік у Мар-а-Лаго: дивіться відео

Зазначимо, що публічно Трамп і Нетаньягу демонструють дружні стосунки та тісну співпрацю, особливо щодо безпеки Ізраїлю, Сектора Гази й Ірану. Водночас між ними є розбіжності, зокрема щодо політики Ізраїлю на Західному березі та підходів до врегулювання конфлікту з палестинцями.

Нагадаємо! Вілла Мар-а-Лаго побудована у 1924 – 1927 роках. Зараз маєток належить Дональду Трампу. Спочатку вілла була зимовою резиденцією першої власниці Марджорі Меррівезер-Пост, але американський лідер перетворив її на приватний клуб, де приймає гостей та проводить міжнародні зустрічі.

Що відомо про мирний процес, який ініціював Трамп?

  • Український президент Володимир Зеленський розповів про покращення відносин з Дональдом Трампом, що дає надію на можливість миру. За його словами, Сполучені Штати, Європа та всі партнери можуть допомогти завершенню війни та стати "гарантіями безпеки".

  • Нещодавня зустріч президентів у Флориді, на думку Трампа, була "чудовою", але риторика щодо тиску на Київ залишилася. Очільник США допускає можливу втрату територій Україною.

  • Водночас Трамп зауважив, що якщо мирний процес і дипломатичні переговори через якісь причини зірвуться, то це призведе до серйозних наслідків як для Росії, так і для України.