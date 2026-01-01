Новорічна обіцянка: Трамп розповів яку ціль має у 2026 році
- Дональд Трамп під час новорічного святкування в Мар-а-Лаго пообіцяв стати миротворцем.
- На святі були присутні прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу та журналісти.
Американський президент Дональд Трамп відзначив Новий рік у своїй резиденції в Мар-а-Лаго. На святкуванні перебували журналісти, які поставили лідеру США цікаве питання.
Трамп без роздумів на нього відповів. Про це пише 24 Канал з посиланням на Clash Report.
Дивіться також Трамп репостнув статтю, в якій ідеться, що Путін – великий брехун і вигадав атаку на резиденцію
Яку новорічну обіцянку дав Трамп?
Дональд Трамп масштабно відсвяткував Новий рік з дружиною Меланією, близьким колом, прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу та журналістами. Дійство відбувалося на розкішній віллі у Флориді.
Американський лідер все ще націлений завершити війни, щоб стати історичним миротворцем. Про це він сказав і на вечірці, коли представники преси запитали в нього, яку новорічну обіцянку він готовий дати.
Мир на Землі,
– коротко відповів Дональд Трамп.
У новорічну ніч Трамп та його оточення спостерігали за феєрверком. Помітно, що разом з ним там перебував Нетаньягу.
Трамп відзначив Новий рік у Мар-а-Лаго: дивіться відео
Зазначимо, що публічно Трамп і Нетаньягу демонструють дружні стосунки та тісну співпрацю, особливо щодо безпеки Ізраїлю, Сектора Гази й Ірану. Водночас між ними є розбіжності, зокрема щодо політики Ізраїлю на Західному березі та підходів до врегулювання конфлікту з палестинцями.
Нагадаємо! Вілла Мар-а-Лаго побудована у 1924 – 1927 роках. Зараз маєток належить Дональду Трампу. Спочатку вілла була зимовою резиденцією першої власниці Марджорі Меррівезер-Пост, але американський лідер перетворив її на приватний клуб, де приймає гостей та проводить міжнародні зустрічі.
Що відомо про мирний процес, який ініціював Трамп?
Український президент Володимир Зеленський розповів про покращення відносин з Дональдом Трампом, що дає надію на можливість миру. За його словами, Сполучені Штати, Європа та всі партнери можуть допомогти завершенню війни та стати "гарантіями безпеки".
Нещодавня зустріч президентів у Флориді, на думку Трампа, була "чудовою", але риторика щодо тиску на Київ залишилася. Очільник США допускає можливу втрату територій Україною.
Водночас Трамп зауважив, що якщо мирний процес і дипломатичні переговори через якісь причини зірвуться, то це призведе до серйозних наслідків як для Росії, так і для України.