Домовитись можуть про ключову річ: чого чекати Україні від зустрічі Трампа та Сі
- Трамп прибув до Китаю для триденного візиту, де може обговорити з Сі Цзіньпіном питання війни.
- Американський політик Борис Пінкус вважає, що Трамп може сприяти розв'язанню важливого питання для війни в Україні.
Дональд Трамп прибув із триденним візитом до Китаю. На зустрічі з Сі Цзіньпіном можуть обговорити і питання війни в Україні.
Зокрема, лідери можуть торкнутися і важливої теми про припинення вогню. Таку думку 24 Каналу висловив американський політик, громадський діяч, президент Республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус. За його словами, є певні фактори, які на це вказують.
Дивіться також Не бачать сенсу: Україна й Росія скептично налаштовані на переговори за посередництва США, – FT
Про що Трамп може просити у Сі?
На порядку денному зустрічі Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна не згадується про тему України. Водночас є висока ймовірність, що світові лідери не оминуть тему війни під час своїх розмов.
У Конгресі США всі говорять про те, що без теми війни в Україні їхня зустріч минути не може. Найпевніше, Трамп наполягатиме, щоб Сі Цзіньпін змусив Путіна піти на замороження лінії фронту,
– припустив Борис Пінкус.
Перед вильотом в Китай Дональд Трамп заявив, що ніколи не обіцяв Путіну, що Україна віддасть йому неокуповану територію Донбасу. Така заява, на думку Пінкуса, є яскравим натяком, про що Трамп спілкуватиметься з китайським лідером.
"Трамп говоритиме Сі, аби той змусив свого васала прийняти сьогоднішню лінію фронту як заморожену, без подальших зазіхань на неокуповану територію. Тоді вони зможуть працювати з Китаєм над багатьма іншими глобальними проблемами", – наголосив американський політик.
Посприяти просуванню цього питання може й нещодавній виступ Путіна, де він знову почав погрожувати світу ядерною зброєю. Китай, від якого прямо залежить Росія, і раніше чітко окреслював межу – ядерна ескалація для них неприпустима. Тож Сі Цзіньпін може дещо натиснути на Росію через їхні необдумані вчинки.
Зверніть увагу! Голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук натомість вважає, що Україні не варто чекати на результативні наслідки після зустрічі Трампа та Сі. За його словами, як у Китаю, так і у США є пріоритетніші теми для розмови. Чи не найважливішою темою обговорення стане саме Тайвань.
Що відомо про візит Трампа до Китаю?
Вперше за 9 років американський президент приїхав до Китаю. Під час візиту Дональд Трампа супроводжувала низка впливових американських бізнесменів, серед яких Тім Кук та Ілон Маск. Їхня присутність свідчить про намір досягнути певних економічних угод, хоч аналітики й прогнозують, що домовленості можуть бути доволі обмеженими.
У Пекіні лідери вже зробили низку заяв про подальшу співпрацю, наголошуючи, що їм важливо залишатися партнерами, а не супротивниками. Трамп, зі свого боку, назвав Сі Цзіньпіна "великим лідером".
Візит американської делегації триватиме три дні – з 13 до 15 травня. Нагадаємо, зустріч Трампа та Сі мала відбутися ще у квітні. Однак Дональд Трамп переніс зустріч, імовірно, через загострення на Близькому Сході.