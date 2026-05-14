Домовитись можуть про ключову річ: чого чекати Україні від зустрічі Трампа та Сі

Дональд Трамп прибув із триденним візитом до Китаю. На зустрічі з Сі Цзіньпіном можуть обговорити і питання війни в Україні.

Зокрема, лідери можуть торкнутися і важливої теми про припинення вогню. Таку думку 24 Каналу висловив американський політик, громадський діяч, президент Республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус. За його словами, є певні фактори, які на це вказують.

Про що Трамп може просити у Сі?

На порядку денному зустрічі Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна не згадується про тему України. Водночас є висока ймовірність, що світові лідери не оминуть тему війни під час своїх розмов.

У Конгресі США всі говорять про те, що без теми війни в Україні їхня зустріч минути не може. Найпевніше, Трамп наполягатиме, щоб Сі Цзіньпін змусив Путіна піти на замороження лінії фронту,

– припустив Борис Пінкус.

Перед вильотом в Китай Дональд Трамп заявив, що ніколи не обіцяв Путіну, що Україна віддасть йому неокуповану територію Донбасу. Така заява, на думку Пінкуса, є яскравим натяком, про що Трамп спілкуватиметься з китайським лідером.

"Трамп говоритиме Сі, аби той змусив свого васала прийняти сьогоднішню лінію фронту як заморожену, без подальших зазіхань на неокуповану територію. Тоді вони зможуть працювати з Китаєм над багатьма іншими глобальними проблемами", – наголосив американський політик.

Посприяти просуванню цього питання може й нещодавній виступ Путіна, де він знову почав погрожувати світу ядерною зброєю. Китай, від якого прямо залежить Росія, і раніше чітко окреслював межу – ядерна ескалація для них неприпустима. Тож Сі Цзіньпін може дещо натиснути на Росію через їхні необдумані вчинки.

Зверніть увагу! Голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук натомість вважає, що Україні не варто чекати на результативні наслідки після зустрічі Трампа та Сі. За його словами, як у Китаю, так і у США є пріоритетніші теми для розмови. Чи не найважливішою темою обговорення стане саме Тайвань.

Що відомо про візит Трампа до Китаю?