"Сонний Джо": Трамп розкритикував Байдена у відповідь на його промову
- Дональд Трамп назвав Джо Байдена "сонним Джо" у відповідь на його промову з критикою дій нової адміністрації США.
- Трамп розкритикував імміграційну політику Байдена та заявив, що той "дозволив мільйонам і мільйонам злочинців в'їжджати в США".
Президент США Дональд Трамп назвав свого попередника Джо Байдена "сонним Джо". Так політик відреагував на нещодавню промову Байдена, під час якої він розкритикував адміністрацію Трампа.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Трампа в його соцмережі Truth Social.
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Трамп відповів на критику Байдена
У своєму дописі Дональд Трамп вчергове назвав Байдена "найгіршим президентом в історії Сполучених Штатів". Він також розкритикував імміграційну політику експрезидента.
За словами Трампа, Байден нібито "дозволив мільйонам і мільйонам злочинців, серед яких багато вбивць, наркоторговців і людей, випущених з в'язниць та психіатричних установ по всьому світу, увійти в країну через її дуже небезпечний і погано продуманий відкритий кордон".
Президент США підкреслив, що тепер "вигнати" їх – це його робота.
Ось чому мене обрали. Зробімо Америку знову великою!
– заявив Трамп.
Нагадаємо, нещодавно Джо Байден публічно розкритикував дії нової адміністрації США. Колишній президент звинуватив Дональда Трампа у масштабних руйнуваннях державної системи та попередив про загрозу для соціального забезпечення мільйонів американців.
Водночас, попри жорсткі заяви щодо політики Трампа, про війну в Україні у своїй промові Байден не згадав.