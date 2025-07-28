Трамп назвав новий дедлайн для Путіна щодо закінчення війни

Дональд Трамп встановив новий дедлайн для Володимира Путіна. Цей термін становитиме 10 – 12 днів від 28 липня.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Дональда Трампа під час зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

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Що сказав Трамп про новий дедлайн для Путіна?

Журналіст запитав Дональда Трампа після його слів, що той зменшить дедлайн для Путіна щодо закінчення війни в Україні, яким буде новий термін для російського президента. Глава Білого дому відповів, що це буде "приблизно 10 – 12 днів".

Я збираюся встановити новий термін приблизно на 10 – 12 днів, починаючи від сьогодні (28 липня – 24 Канал). Немає сенсу чекати... Я хочу бути великодушним, але ми просто не бачимо жодного прогресу (у питанні миру з боку Росії – 24 Канал),

– заявив американський лідер.

Тобто, тепер новим дедлайном для російського диктатора для закінчення війни в Україні є 7 – 9 серпня.

Раніше Дональд Трамп заявляв, що зменшить 50-денний термін, який він раніше встановив Володимиру Путіну для підписання мирної угоди про закінчення війни проти України, оскільки "вже знає відповідь" російського диктатора.

Трамп зазначив, що скільки б не велися переговори з росіянами, Путін усе одно потім починає бомбардування України, зокрема Києва. Глава Білого дому заявив, що "дуже розчарований у президенті Путіні", тому і встановлює нові терміни.

До слова, 14 липня Дональд Трамп заявляв, що дає Путіну 50 днів на підписання мирної угоди з Україною та закінчення війни. В іншому випадку, президент США обіцяв, що запровадить вторинні тарифи на щонайменше 100%.

З цікавого, ці тарифи можуть також стосуватися і найбільших покупців російських енергоносіїв, зокрема Індії та Китаю. Водночас Трамп не впевнений, що законопроєкт щодо санкцій проти Росії потрібен.

Окрім того, Дональд Трамп обіцяв, що Україна отримає озброєння на мільярди доларів. Президент США уклав угоду із НАТО щодо того, що американську зброю постачатимуть в Україну, але платитимуть за неї окремі члени Альянсу, а не Америка.