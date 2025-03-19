Трамп назвав розмову із Зеленським "дуже гарною" і розповів перші деталі

19 березня між президентами США та України відбулася телефонна розмова. Опісля Трамп прокоментував її дописом у власній соцмережі. Політик назвав бесіду із Зеленським "дуже хорошою".

Незадовго до 18:00 за київським часом завершилася розмова між Зеленським і Трампом, яка тривала близько години, передає 24 Канал.

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Що каже Трамп

Так, Трамп розповів про те, що провів "дуже хорошу телефонну розмову з Президентом Зеленським України".

За словами політика, значна частина обговорення була заснована на його вчорашній розмові з Путіним, щоб узгодити позиції Росії та України щодо їхніх запитів і потреб.

Ми рухаємося у правильному напрямку, і я попрошу Державного секретаря Марко Рубіо та Радника з національної безпеки Майкла Вольца дати точний опис обговорених питань. Ця заява буде оприлюднена незабаром,

– повідомив Трамп.

Нагадаємо, що сьогодні раніше президент Зеленський підтвердив, що говоритиме із Трампом. Глава держави висловив сподівання, що той розповість йому деталі своєї бесіди з Путіним. Також політик зазначив, що спробує узгодити із американським лідером дату зустрічі української та американської технічних груп у Саудівській Аравії.