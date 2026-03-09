Жодного тиску не буде: чому зараз Путін вигідний для Трампа

Конфлікт на Близькому Сході поступово змінює геополітичні пріоритети США. На цьому тлі дедалі частіше виникає питання, чи буде Вашингтон посилювати тиск на Росію через війну проти України.

Президент Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексій Буряченко в ефірі 24 Каналу пояснив, чому зараз Дональд Трамп може не поспішати з тиском на Кремль. За його словами, у нинішній ситуації Путін навіть виконує для США певну роль.

Війна Росії проти України не є головним пріоритетом

Через загострення на Близькому Сході адміністрація Дональда Трампа змушена перерозподіляти політичну увагу та ресурси. США дедалі глибше залучаються до нового конфлікту, а це автоматично зменшує фокус на інших міжнародних кризах, зокрема на війні Росії проти України.

Давайте будемо реалістами. Для Трампа зараз завершення російсько-української війни не є первинною політичною ціллю,

– зазначив Буряченко.

Він зауважив, що Вашингтон зараз стикається з тиском одразу з кількох напрямків. Партнери США на Близькому Сході вимагають гарантій безпеки та допомоги, а сама ситуація в регіоні швидко загострюється.

Чим більше Сполучені Штати втягуються у Близький Схід, тим менше в пріоритеті залишається завершення російсько-української війни,

– пояснив він.

Буряченко також звернув увагу, що подібну тенденцію раніше публічно визнавав і президент України Володимир Зеленський. За його словами, у нинішніх умовах США просто не можуть одночасно максимально активно діяти на кількох глобальних напрямках.

Трамп не буде тиснути на Путіна

На цьому етапі для Дональда Трампа важливо не допустити різкого стрибка цін на енергоносії. Через конфлікт на Близькому Сході світові енергетичні ринки вже почали реагувати, і Вашингтон змушений враховувати ці ризики.

Путін зараз, принаймні поки немає розуміння щодо перспектив конфлікту на Близькому Сході, виконує для Трампа певну корисну функцію,

– зазначив Буряченко.

Він пояснив, що одним із факторів стабілізації ринку залишається російська нафта. Саме через це деякі країни, зокрема Індія, продовжують її закуповувати, щоб уникнути дефіциту та різкого зростання цін.

За рахунок російської сирої нафти намагаються стабілізувати ринок,

– пояснив він.

Енергетична ситуація вже швидко змінюється. За його словами, ціни на нафту на спотовому ринку зросли приблизно на 22%, а вартість скрапленого газу через ризики навколо Ормузької протоки підскочила ще сильніше.

США зараз не можуть одночасно тиснути і на Іран, і на Росію

Вашингтон опинився у ситуації, коли змушений концентрувати ресурси на одному великому конфлікті. Через це Сполучені Штати просто не можуть паралельно посилювати тиск на Росію.

Сили і можливості Сполучених Штатів не безмежні. Вони не можуть розірватися між конфліктом на Близькому Сході і тиском на Путіна,

– зазначив Буряченко.

Він додав, що зараз на адміністрацію Трампа тиснуть не лише події навколо Ірану. Значний вплив мають і партнери США в регіоні, зокрема країни Перської затоки, які вимагають від Вашингтона додаткових гарантій безпеки.

На Сполучені Штати зараз тисне не стільки Іран, скільки їхні традиційні партнери в регіоні,

– пояснив він.

За словами Буряченка, ситуацію ускладнює й позиція європейських держав. Частина з них намагається триматися осторонь можливого загострення на Близькому Сході, що ще більше концентрує відповідальність на США.

