Нарешті дочекався: Трампу вручили Нобелівську премію миру, але є нюанс

Трамп, який уже давно хотів Нобелівську премію миру, нарешті її отримав. Втім, вручила відзнаку американському президенту лідерка венесуельської опозиції Марія Коріна Мачадо.

Свою премію вона отримала у 2025 році. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Білий дім.

Що відомо про зустріч Трампа та Мачадо?

Як пише Reuters, Трамп та Мачадо зустрілися 15 січня в Овальному кабінеті. Зустріч тривала понад годину.

Це була перша особиста зустріч Трампа з Мачадо.

Я вручила Трампу Нобелівську премію миру. Народ Болівара повертає спадкоємцю Вашингтона медаль, медаль Нобелівської премії миру, за визнання його унікальної відданості нашій свободі,

– сказала Мачадо після зустрічі.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт раніше заявляла, що американський президент з нетерпінням чекав зустрічі з Мачадо. Втім, наразі у нього "реалістична" оцінка, що вона наразі не має необхідної підтримки для керівництва Венесуелою.

Трамп уже відреагував на зустріч із Мачадо, назвавши передачу Нобелівської премії миру "таким чудовим жестом взаємної поваги".

"Для мене було великою честю зустрітися сьогодні з Марією Коріною Мачадо з Венесуели. Вона чудова жінка, яка так багато пережила. Марія вручила мені свою Нобелівську премію миру за виконану роботу. Дякую, Маріє!" – написав він.

