Хрестовий похід Трампа проти Папи: чому він погрожує Ватикану та чи вплине це на вибори в США

Президент США Дональд Трамп так втомився перемагати Іран і блокувати Ормуз, що знайшов собі нового ворога. Ним стала карликова держава Ватикан та особисто Папа Римський Лев XIV.

Саме на нього останніми днями Трамп спрямовує основний потік підсвідомості у власній соцмережі. 24 Канал розповідає про чергову екстравагантну витівку Трампа та аналізує її можливі наслідки.

Чому Трамп розгнівався на Папу Римського?

12 і 13 квітня 2026 року весь світ спостерігав за серією постів президента США (лідера наймогутнішої країни світу) Дональда Трампа у його власній соцмережі.

Вони були присвячені очільнику християнської церкви Папі Римському Леву XIV. Точніше критиці святого отця. Критика ця була дуже дивна. Трамп видав серію рандомних звинувачень на адресу Папи, вкотре підтвердивши побоювання всього світу щодо власних ментальних проблем.

Особливо дошкульно президент США звинувачував Папу в тому, що той нібито "слабкий у питаннях злочинності та жахливий у зовнішній політиці". А ще, що Папа "не дуже добре виконує свою роботу".

Що це значить і чому Папа має бути авторитетом у "питання злочиності", ніби він Пем Бонді, Трамп особливо не пояснив, але з контексту подальших дописів стало зрозуміло, що президент США не схвалює те, що Лев XIV не підтримує війну, яку США та Ізраїль ведуть проти Ірану і яка призвела до блокади Ормузької протоки та чергового стрибка цін на пальне в усьому світі. А також масових вбивств, зокрема, дітей.

Зверніть увагу! США наразі не визнають, що зруйнували ракетами Томагавк школу для дівчаток Шаджара Тайєбех у місті Мінаб, вбивши десятки дітей, а сам Трамп каже, що ті ракети могли підкинути.

Експерти припускають, що сплеск ненависті спричинила рефлексія Трампа на слова Папи, які пролунали під час візиту понтифіка до Алжиру, який є частиною великого африканського турне. Тоді Папа доволі обережно та дуже дипломатично натякнув, що погроза Трампа знищити іранську цивілізацію (він дійсно таке обіцяв) є неприйнятною і закликав шукати мирні шляхи вирішення конфлікту.

Паралельно з "наїздом" на Папу Римського Трамп виклав у соцмережах згенеровану ШІ картинку, яка зображає чинного президента США в образі Ісуса, який зцілює людину, вочевидь, прирівнявши себе до Бога. У багатьох людей у світі цей крок викликав справедливе обурення.



Трамп знущається з християнства / Скриншот нині видаленого посту президента США

Більшого ідіотизму годі було й уявити. Але й цей рекорд швидко впав. Бо пізніше Трамп зрікся скандальної картинки та вдав дурника – нібито не розібрався, що то Трамп-Ісус, вірячи, що насправді то Трамп-лікар. При цьому Трамп не зрікся слів на адресу Папи.

У спілкуванні з пресою після приземлення його літака Air Force One ввечері 13 квітня він розповів пресі, що взагалі Папа зобов'язаний йому своїм обранням, бо той американець і кардинали нібито в такий спосіб розраховували, що обрання земляка допоможе краще знайти спільну мову. Також Трамп повторив свої звинувачення на адресу Папи Римського щодо його бачення війни з Іраном.

Він дуже ліберальна людина, він не вірить у зупинення злочинності, він думає, що ми повинні гратися з країною, яка хоче ядерну зброю, щоб підірвати світ,

– Трамп жорстко атакував Папу ввечері 13 квітня, забувши, що влітку минулого року на весь світ розповідав, що іранська ядерна програма ним вже успішно знищена.

У наступні дні президент США продовжив атаки, але інтенсивність трохи спала. Тому крім Папи його цілями стали "паперовий тигр" НАТО та італійська прем'єрка Джорджа Мелоні.

Хтось, будь ласка, може повідомити Папі Леву, що Іран убив щонайменше 42 000 невинних, абсолютно беззбройних протестувальників за останні два місяці, і що наявність в Ірану ядерної бомби є абсолютно неприйнятною. Дякую за вашу увагу до цього питання,

– Трамп продовжує свою єресь, вочевидь долучивши до числа вбитих іранським режимом в січні 2026 року людей ще й жертв теперішніх бомбардувань.

Трамп втратив розум?

Може здатися, що вся ця клоунада – раптове та рандомне загострення після перегляду Трампом новин. Можна казати, що це чергові слова від найвідомішого базікала у світі, які нічого не варті й швидко будуть забуті самим Трампом у черговому приступі TACO... Але це не так. Бо Дональд Трамп нездоровою фіксацією на Папі Римському ганьбиться сам, а головне – ганьбить посаду президента США та всю країну доволі давно.

Трамп називав "ганебним" попередника Лева – Папу Франциска - через те, що той не схвалював його антиіммігрантську політику.

Після смерті Франциска Другого Трамп у травні 2025 року вже постив картинку з собою в білому одязі понтифіка. Тоді на це блюзнірство не звернули особливої уваги за схемою "чим би дитя не тішилось". Обурилися лише віряни на чолі з архієпископом Нью-Йорка Тімоті Доланом, але великого резонансу не було. Адже зберігалась надія на адекватність наймогутнішої людини світу.



Трамп дотепний (ні) / Скриншот з соцмереж Трампа

Але атаки Вашингтону на Святий престол продовжились. І мова не про "глобальні тарифи" Трампа. Деталі на початку квітня 2026 розповіло видання The Free Press.

За його інформацією, після січневої промови Папи Лева XIV, в якій понтифік сказав, що "дипломатія, яка просуває діалог і прагне до консенсусу, витісняється дипломатією, заснованою на силі", а "війна знову в моді й прагнення до війни поширюється", Міноборони США викликало на закриту нараду ватиканського посланника в США кардинала Крістофа П'єра та влаштувало йому там "розбір польотів".

За словами джерел видання, ініціатором зустрічі був одіозний заступник міністра оборони з політичних питань Елбридж Колбі (так, це той самий архітектор зупинки допомоги Україні та "куратор" Пентагону за спиною "весільного генерала" Піта Гегсета).

Сполучені Штати мають достатньо військової сили, щоб робити у світі все, що завгодно. Католицькій церкві краще стати на наш бік,

– видання The Free Press цитує Елбриджа Колбі на його січневій зустрічі у Пентагоні з представниками Ватикану.



Елбридж Колбі (праворуч) з віцепрезидентом США Венсом / Фото Bloomberg

Також представнику Ватикану в США прочитали "історичну лекцію" в дусі Мединського, в якій згадали про "Авіньйонський полон пап" – період в історії церкви, коли французькі королі змусили пап перебратися з Риму до Авіньйона та стати фактичними маріонетками.

Тут важливий контекст. Згадана промова Папи відбулася 9 січня – тобто за тиждень після операції США проти Венесуели та захоплення в полон американськими спецпризначенцями тамтешнього диктатора Мадуро. США розцінили слова понтифіка як пряму критику своїх дій.

Фактично, Білий дім хоче, щоб Католицька церква перетворилась на те, чим нині є Російська православна церква (РПЦ) для Путіна – тобто інструмент обслуги режиму, який благословляє агресивні війни на геноцид.

У Ватикані сигнал зрозуміли, але ставати в позу "Гундяєва" відмовились. Після цього Папа Римський скасував візит на свою історичну батьківщину (нагадаємо, він з Чикаго), натомість здійснить дуже символічну поїздку на острів Лампедуза. Це елітний італійський курорт, який став точкою прибуття до Європи човнів нелегальних мігрантів із країн Азії та Африки.

Це дуже тонкий тролінг – Папу запросили на 250-ту річницю заснування США (4 липня), але Трамп позиціює його як особисте свято (14 червня йому буде 80). Натомість Папа Лев проведе цей день серед мігрантів.

Найголовніше – Папа не відмовився від своїх заяв. Варто визнати, що вони були доволі традиційні, точно не містили різкої критики Трампа. Але критика там була. І дуже послідовна.

Ватикан у таких питання завжди обережний і ретельно добирає слова. Але при цьому не відмовляється від обраної лінії поведінки. Це, власне, й розлютило Трампа в ніч проти 13 квітня.

У Великдень дозвольмо Христу здивувати нас! Дозвольмо Його безмежній любові до нас змінити наші серця! Нехай ті, хто тримає в руках зброю, складуть її! Нехай ті, хто має владу розпалювати війни, оберуть мир! Мир, здобутий не силою, а діалогом! Не з бажанням панувати над іншим, а зустрітися з ним,

– Папа Римський у традиційній великодні промові закликає до миру, 5 квітня 2026 року.

Як атака Трампа на Папу вплине на вибори?

Папа Римський на твітер-істерику Трампа реагував спокійно і дав зрозуміти, що продовжить робити те, що вважає правильним.

Понтифіка підтримав весь світ, навіть включно з поміркованим президентом Ірану Масудом Пезешкіаном. Втім, він не показник, адже його не слухають навіть власні військові. Інша справа – католики по всьому світу. Між іншим, їх є чимало в США.

За статистикою, близько 70 мільйонів американців вважають себе католиками (кожен п'ятий дорослий американець належить до католицької церкви, на минулих виборах 55% з них голосували за Трампа, 43% – за Камалу Гарріс).

Чимало католиків і в оточенні самого Трампа. Серед них – держсекретар Марко Рубіо (минулого року навіть ходив на ефіри з хрестом на лобі у Попільну середу, демонструючи, який він сильний у вірі). А ще – віцепрезидент Джей Ді Венс.

З ним взагалі цікава історія – він навернувся в католики вже в дорослому віці (зараз пише про це книгу, вона має вийти в червні), а нині змушений виправдовувати слова патрона. І, звісно, вигрібати за це від власних виборців.

14 квітня на консервативній конференції, куди Венс прибув звітувати про перемоги Трампа, йому влаштували обструкцію з гучним свистом, звинувативши в геноциді та вбивстві дітей.



Нагадаємо, що в листопаді 2026 року в США пройдуть мідтерми – вибори до Сенату та Палати представників. А виборча кампанія офіційно стартує за кілька місяців, але, де-факто, вже почалася.

І справи у республіканців, як свідчать рейтинги, не дуже. Бо Трамп своїми авантюрними діями сам закопує рейтинги. Ще у 2025 році експерти прогнозували, що республіканці точно втримають Сенат і матимуть добрі шанси на те, щоб зберегти більшість у нижній палаті. Нині шанси на це з "кожною перемогою Трампа" стрімко зменшуються.

У цій ситуації конфлікт із лідером світового католицизму, який до того ж абсолютно адекватний, класний, дійсно прогресивний, відкритий для світу та змін, без будь-яких перегинів, – це не те, що постріл у свою ж ногу. Це те, що в Україні називають "яке прикре самогубство".

Бо якщо так піде далі, то Трамп до мідтермів підійде взагалі без союзників – його вже зреклися радикали з MAGA, "реднеки" обурені цінами на бензин і продукти, "техбро" обережно дистанціювалися, тепер ще релігійні виборці побачили блюзнірську атаку на намісника Ісуса Христа на Землі, який закликав до миру, просив не використовувати імені Ісуса в контексті війни (як це робили в Овальному кабінеті пастори) і був проти того, що американці вбивають дітей.

За це Трамп оголошує проти Папи хрестовий твітер-похід, а його люди прямо погрожують Ватикану (цікаво, чи обговорюють нині в Пентагоні план висадки у Ватикані "морських котиків" на гелікоптерах за венесуельською схемою чи просто обійдуться підвищенням тарифів?). Але в цій війні Трампу не перемогти. Якщо вдаватися до історичних паралелей, то швидше буде не "Авіньйонський полон", а "мандрівка до Каносси".

Це також доволі показовий епізод відносин світської та духовної влади. Нагадаємо, що в 1077 році германський імператор Генріх IV конфліктував із Папою Григорієм VII та був відлучений ним від церкви. Через це проти монарха повстали барони й той змушений був піти до папської резиденції в Каноссі й три доби принизливо каятися в гріхах і вимолювати прощення в понтифіка, щоб не втратити буквально все.

Трамп, хоч і походить із протестантської родини, але може опинитися в такій ситуації вже через кілька місяців. Нині ж можемо приймати ставки – скільки разів до мідтермів Трампа назвуть антихристом.