США знову дістали основний козир: політолог оцінив, чи можуть зараз притиснути Кремль

Сенатор Ліндсі Грем заявив, що зустрівся з Трампом і вже точно отримав схвалення від президента США виносити на голосування питання про введення жорстких санкцій щодо російської нафти. Майже рік ця тема обговорюється. Зараз її вкотре порушили, вона може бути інструментом тиску на Кремль в межах переговорів.

Таку думку в етері 24 Каналу висловив політолог, президент аналітичного центру "Політика" Олег Лісний, оскільки США не бачать готовності Путіна вести конструктивний діалог, тому Вашингтон знову дістає з рукава цей козир у вигляді погроз санкціями.

Яка деталь криється в законопроєкті про санкції?

Ціна на російську нафту впала, тож введення зараз американських санкцій щодо енергоресурсів Росії могло б добити країну-агресорку. Політолог також припустив, що цей козир США витягують, аби вплинути не тільки на Росію, а на ті країни, які купують в неї нафту.

Ми вже бачили застосування санкцій стосовно Індії. Це все перебуває в річищі цього законопроєкту (Грема і Блюменталя – 24 Канал). Він як торпеда, яка не летить, але вони показують, що вона велика,

– озвучив Лісний.

Він вважає, що, можливо, у такий спосіб американці роблять останнє попередження Росії та її союзникам. Політолог підкреслив, що будь-які гроші, які надходять в Росію, першочергово спрямовуються на продовження війни проти України. Він переконаний, що добити Кремль санкціями можна тільки комплексно.

Все, що погано для Росії та її партнерів, які продовжують її підтримувати – Україні на користь. Однак політолог не впевнений, що ці розмови про санкції, які називали "пекельними", цього разу дійдуть швидко до свого логічного завершення – введення в дію.

Ще один елемент, який відрізняє те, що було в законопроєкті майже рік тому від того, що зараз буде обговорюватися, це те, що санкції не будуть введені автоматично, якщо за них проголосують, а це робитиме Трамп, якщо захоче,

– підсумував Лісний.

Що відомо про законопроєкт Грема – Блюменталя?