США знову дістали основний козир: політолог оцінив, чи можуть зараз притиснути Кремль
- Американський президент дав добро на те, аби в американському парламенті винесли на голосування питання щодо введення санкцій проти російської нафти.
- Політолог Олег Лісний зазначив, що США вкотре могли активізувати цю тему, використовуючи її як інструмент тиску на Кремль, аби той поквапився йти на переговори.
Сенатор Ліндсі Грем заявив, що зустрівся з Трампом і вже точно отримав схвалення від президента США виносити на голосування питання про введення жорстких санкцій щодо російської нафти. Майже рік ця тема обговорюється. Зараз її вкотре порушили, вона може бути інструментом тиску на Кремль в межах переговорів.
Таку думку в етері 24 Каналу висловив політолог, президент аналітичного центру "Політика" Олег Лісний, оскільки США не бачать готовності Путіна вести конструктивний діалог, тому Вашингтон знову дістає з рукава цей козир у вигляді погроз санкціями.
Дивіться також Танкеру під російським прапором не вдалось втекти від США: розпочато операцію із захоплення
Яка деталь криється в законопроєкті про санкції?
Ціна на російську нафту впала, тож введення зараз американських санкцій щодо енергоресурсів Росії могло б добити країну-агресорку. Політолог також припустив, що цей козир США витягують, аби вплинути не тільки на Росію, а на ті країни, які купують в неї нафту.
Ми вже бачили застосування санкцій стосовно Індії. Це все перебуває в річищі цього законопроєкту (Грема і Блюменталя – 24 Канал). Він як торпеда, яка не летить, але вони показують, що вона велика,
– озвучив Лісний.
Він вважає, що, можливо, у такий спосіб американці роблять останнє попередження Росії та її союзникам. Політолог підкреслив, що будь-які гроші, які надходять в Росію, першочергово спрямовуються на продовження війни проти України. Він переконаний, що добити Кремль санкціями можна тільки комплексно.
Все, що погано для Росії та її партнерів, які продовжують її підтримувати – Україні на користь. Однак політолог не впевнений, що ці розмови про санкції, які називали "пекельними", цього разу дійдуть швидко до свого логічного завершення – введення в дію.
Ще один елемент, який відрізняє те, що було в законопроєкті майже рік тому від того, що зараз буде обговорюватися, це те, що санкції не будуть введені автоматично, якщо за них проголосують, а це робитиме Трамп, якщо захоче,
– підсумував Лісний.
Що відомо про законопроєкт Грема – Блюменталя?
Сенатори Ліндсі Грем і Річард Блюменталь підготували законопроєкт, який передбачає 500% мита на імпорт з країн, що купують нафту, природний газ, уран у Росії.
В Центрі протидії дезінформації при РНБО спрогнозували, що якщо США введуть ці санкційні обмеження, то російська економіка обвалиться, а країна-агресорка зможе вести війну ще пів року.
Виконавчий директор Renew Democracy Initiative Уріель Епштейн наголосив, що цей законопроєкт вже готові підтримати понад 80 сенаторів різної політичної приналежності, що, за його словами, є безпрецедентним. Він вважає цілком реальним, що документ буде проголосований і схвалений для введення в дію.