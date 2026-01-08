Такое мнение в эфире 24 Канала высказал политолог, президент аналитического центра "Политика" Олег Лесной, поскольку США не видят готовности Путина вести конструктивный диалог, поэтому Вашингтон снова достает из рукава этот козырь в виде угроз санкциями.
Смотрите также Танкеру под российским флагом не удалось убежать от США: начата операция по захвату
Какая деталь кроется в законопроекте о санкциях?
Цена на российскую нефть упала, поэтому введение сейчас американских санкций в отношении энергоресурсов России могло бы добить страну-агрессора. Политолог также предположил, что этот козырь США вытягивают, чтобы повлиять не только на Россию, а на те страны, которые покупают у нее нефть.
Мы уже видели применение санкций в отношении Индии. Это все находится в русле этого законопроекта (Грэма и Блюменталя – 24 Канал). Он как торпеда, которая не летит, но они показывают, что она большая,
– озвучил Лесной.
Он считает, что, возможно, таким образом американцы делают последнее предупреждение России и ее союзникам. Политолог подчеркнул, что любые деньги, которые поступают в Россию, в первую очередь направляются на продолжение войны против Украины. Он убежден, что добить Кремль санкциями можно только комплексно.
Все, что плохо для России и ее партнеров, которые продолжают ее поддерживать – Украине на пользу. Однако политолог не уверен, что эти разговоры о санкциях, которые называли "адскими", на этот раз дойдут быстро до своего логического завершения – введения в действие.
Еще один элемент, который отличает то, что было в законопроекте почти год назад от того, что сейчас будет обсуждаться, это то, что санкции не будут введены автоматически, если за них проголосуют, а это будет делать Трамп, если захочет,
– подытожил Лесной.
Что известно о законопроекте Грэма – Блюменталя?
Сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь подготовили законопроект, который предусматривает 500% пошлины на импорт из стран, покупающих нефть, природный газ, уран у России.
В Центре противодействия дезинформации при СНБО спрогнозировали, что если США введут эти санкционные ограничения, то российская экономика обвалится, а страна-агрессорка сможет вести войну еще полгода.
Исполнительный директор Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн отметил, что этот законопроект уже готовы поддержать более 80 сенаторов различной политической принадлежности, что, по его словам, является беспрецедентным. Он считает вполне реальным, что документ будет проголосован и одобрен для введения в действие.