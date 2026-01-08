Такое мнение в эфире 24 Канала высказал политолог, президент аналитического центра "Политика" Олег Лесной, поскольку США не видят готовности Путина вести конструктивный диалог, поэтому Вашингтон снова достает из рукава этот козырь в виде угроз санкциями.

Смотрите также Танкеру под российским флагом не удалось убежать от США: начата операция по захвату

Какая деталь кроется в законопроекте о санкциях?

Цена на российскую нефть упала, поэтому введение сейчас американских санкций в отношении энергоресурсов России могло бы добить страну-агрессора. Политолог также предположил, что этот козырь США вытягивают, чтобы повлиять не только на Россию, а на те страны, которые покупают у нее нефть.

Мы уже видели применение санкций в отношении Индии. Это все находится в русле этого законопроекта (Грэма и Блюменталя – 24 Канал). Он как торпеда, которая не летит, но они показывают, что она большая,

– озвучил Лесной.

Он считает, что, возможно, таким образом американцы делают последнее предупреждение России и ее союзникам. Политолог подчеркнул, что любые деньги, которые поступают в Россию, в первую очередь направляются на продолжение войны против Украины. Он убежден, что добить Кремль санкциями можно только комплексно.

Все, что плохо для России и ее партнеров, которые продолжают ее поддерживать – Украине на пользу. Однако политолог не уверен, что эти разговоры о санкциях, которые называли "адскими", на этот раз дойдут быстро до своего логического завершения – введения в действие.

Еще один элемент, который отличает то, что было в законопроекте почти год назад от того, что сейчас будет обсуждаться, это то, что санкции не будут введены автоматически, если за них проголосуют, а это будет делать Трамп, если захочет,

– подытожил Лесной.

Что известно о законопроекте Грэма – Блюменталя?